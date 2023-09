De Québec à Ottawa, découvrez ce qui a retenu l’attention de nos correspondants parlementaires cette semaine.

Bonne semaine : Sol Zanetti

Le député de Québec solidaire a réussi à braquer les projecteurs sur un enjeu important dans sa circonscription de Jean-Lesage : les émanations de nickel. Il a aussi démontré les limites de la prétendue transparence du gouvernement à ce sujet. Les données dévoilées étaient très difficiles à comprendre et interpréter. À part les experts, personne ne s’y retrouvait facilement. Mais M. Zanetti a poussé le bouchon un peu loin en ne réclamant rien de moins que la démission du ministre de l’Environnement. Il devait savoir qu’il ne l’obtiendrait pas, et qu’il aurait ainsi l’air d’avoir bombé le torse dans le vide.

Paul Journet, La Presse

Dure semaine : Karina Gould

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Karina Gould, leader du gouvernement à la Chambre des communes

Il est difficile, le rôle de leader parlementaire d’un gouvernement minoritaire. Mme Gould connaît des débuts laborieux. Bien malgré elle, cette fille de survivants de l’Holocauste a dû payer les pots cassés après l’invitation à la Chambre des communes d’un ancien soldat ukrainien ayant combattu avec l’uniforme des SS. Lundi, le premier ministre Justin Trudeau hésitait encore à présenter ses excuses au nom du Parlement. Mme Gould a été envoyée au front. Elle a proposé de tout simplement effacer l’hommage du Parlement au soldat. En d’autres mots, elle a proposé le révisionnisme. Une maladresse à oublier.

Paul Journet, La Presse

Des petits gâteaux Vachon pour Legault

PHOTO DU CABINET DU PREMIER MINISTRE DIFFUSÉE PAR BIMBO CANADA François Legault célébrant le 25e anniversaire de son entrée en politique… avec des Jos Louis !

François Legault a finalement souligné le 25e anniversaire de son entrée en politique… avec des Jos Louis ! Gracieuseté de Bimbo Canada, filiale canadienne de la société mexicaine qui a acheté la boulangerie Vachon en 2014. On a révélé la semaine dernière que M. Legault était sur le point de prendre la tête de l’entreprise derrière les petits gâteaux Vachon lorsque Lucien Bouchard lui a offert de faire le saut en politique en 1998. « Il y a 25 ans, vous avez préféré la politique aux gâteaux Vachon. On vous pardonne ! », lui a écrit cette semaine la présidente de Bimbo Canada, Marie-Ève Royer, qui l’a félicité pour son quart de siècle d’engagement. « Alors que nous célébrons nous-mêmes les 100 ans de Vachon cette année, nous souhaitons souligner à notre façon cet anniversaire. » Elle lui a fait parvenir des boîtes de Jos Louis avec deux bougies, une référence au dossier publié par La Presse.

Le chiffre de la semaine : 7

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, lors d’une annonce concernant les investissements dans le projet du cellulier suédois Northvolt, jeudi

C’est le nombre de milliards de dollars que représente le projet du cellulier suédois Northvolt, de la filière des batteries. C’est aussi le total que pourraient représenter les investissements de Québec et d’Ottawa dans l’aventure, c’est-à-dire des investissements de 2,7 milliards dans le projet lui-même et jusqu’à 4,6 milliards en subventions à compter de la production des batteries sous certaines conditions.

La citation de la semaine

« Vous êtes une honte. »

D’une descendante de survivants de l’Holocauste à une autre : la conservatrice Melissa Lantsman a balancé lundi cette insulte à la libérale Karina Gould, qui voulait effacer des archives du Parlement la présence de l’ancien soldat nazi Yaroslav Hunka au discours de Volodymyr Zelensky.

Anna Gainey in English only (BIS)

Après avoir été présentée au président de la Chambre des communes par le premier ministre Justin Trudeau en anglais seulement, la semaine dernière, voilà que la nouvelle députée de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, Anna Gainey, a eu l’occasion de poser sa toute première question. Et elle l’a fait en anglais, provoquant de nouveau une remontrance du député conservateur Joël Godin. « La nouvelle députée du Québec (NDG-Westmount) pose sa première question en anglais à la CdC. Pire encore ! Le premier ministre du Canada (Papineau-QC) répond en anglais ! Beau pied de nez au Québec, où le français est en déclin. Ils se foutent carrément du français », a écrit sur son compte X M. Godin, qui est responsable du dossier des langues officielles chez les conservateurs.

Le retour de Manon Massé

Après avoir connu des ennuis de santé au cours de l’été, la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, était de retour au Salon bleu, mardi. Un moment que le premier ministre n’a pas manqué de souligner dès qu’il a pu prendre la parole. « Vous allez me permettre, peut-être avant de commencer, de souhaiter la bienvenue à la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques, qui est de retour avec nous. On est contents de la voir en santé. Bravo », a lancé M. Legault, provoquant les applaudissements nourris de l’ensemble des députés et une ovation. Mme Massé a subi en août une opération au cœur à la suite d’un diagnostic d’arythmie.

Le roman de pirates signé Roberge

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

François Legault a semblé surpris que son ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, choisisse l’univers de la piraterie pour camper l’intrigue de son nouveau roman, Abordages. « Les pirates, les pirates… il s’est amusé à écrire un livre sur les pi-ra-tes ! », a plaisanté le premier ministre pendant que l’auteur lui dédicaçait un exemplaire. Bon joueur, M. Roberge a pris soin de lui faire remarquer qu’il s’agissait d’un « roman historique » et qu’il avait « lu beaucoup de livres » pour que son histoire soit plausible. Reste à voir si Abordages sera recommandé par le premier ministre sur X. « Quand c’est bon, j’en parle ! »

La période des questions

Que peut faire le fédéral pour contrer la crise du logement ? Denyse Fortin

Fonds d’accélération, remboursement de la TPS, nouvelle limite d’émission d’obligations hypothécaires… Ottawa multiplie les gestes pour stimuler la construction de nouveaux appartements à louer. « Le logement n’est pas l’une des principales responsabilités fédérales », avait affirmé le premier ministre Justin Trudeau en août. Il y a tout de même une société d’État, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui est responsable de l’habitation partout au pays. Le gouvernement peut délier les cordons de la bourse. Une entente de 3,7 milliards a été conclue avec le Québec en 2020, une autre est en négociation pour l’enveloppe de 900 millions du Fonds pour accélérer la construction de logements. Ottawa peut également fournir des incitations aux promoteurs comme le remboursement de la taxe de vente pour la construction d’immeubles locatifs annoncé récemment. Il reste qu’il a peu de contrôle sur la rapidité des projets à se concrétiser…

Les travaux publics verdissent

Le gouvernement fédéral devra désormais tenir compte de l’empreinte carbone des matériaux utilisés pour toute construction, pour l’entretien et la rénovation des édifices publics et privilégier ceux qui sont renouvelables comme le bois. Un projet de loi présenté par la sénatrice de l’Île-du-Prince-Édouard, Diane Griffin, a été adopté par la Chambre des communes cette semaine. Il s’agit de la deuxième tentative. Le député néo-démocrate Richard Cannings avait présenté un projet de loi similaire en 2017, mais il n’avait pas abouti.