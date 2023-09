Il sera sans doute question des déboires de l’aéroport Montréal-Trudeau à table ce week-end, mais d’autres sujets animeront aussi les conversations. Voici une sélection d’articles pour vous faire une tête sur cinq d’entre eux.

La Presse

Tensions diplomatiques

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les premiers ministres canadien, Justin Trudeau, et indien, Narendra Modi, à New Delhi le 10 septembre dernier

La tension monte entre le Canada et l’Inde. Comment les relations ont-elles pu se détériorer au point où l’Inde avise ses citoyens de faire preuve de prudence s’ils visitent notre pays et suspend le traitement des demandes de visa au Canada ? C’est un meurtre survenu en Colombie-Britannique, dont nous n’aurions normalement jamais entendu parler au Québec, qui est à l’origine de la crise diplomatique des derniers jours. Justin Trudeau a déclaré cette semaine que New Delhi aurait commandité l’assassinat d’Hardeep Singh Nijjar, un Canadien militant indépendantiste sikh. Allégations que l’Inde a qualifiées d’absurdes. Les textes de nos collègues Isabelle Hachey et Jean-Christophe Laurence vous éclaireront sur cette crise sans précédent.

L’inflation, les collations et nous

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le prix du panier d’épicerie préoccupe tout le monde.

Le prix du panier d’épicerie nous préoccupe tous. Tant et si bien que l’inflation change notre façon de manger, nous a appris cette semaine Stéphanie Bérubé. On achète moins d’aliments… mais on grignote plus ! Normal : le stress nous donne envie de prendre des collations plus fréquentes. Le prix des aliments à la hausse semble aussi nous pousser à limiter le gaspillage, ce qui explique en partie la diminution des achats à l’épicerie. Parce que le sujet alimente de très nombreuses discussions, ce texte nous aide à comprendre comment l’inflation influence notre alimentation… et comment la déjouer.

Médecins recherchés

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Sainte-Agathe-des-Monts perdra 14 médecins de famille en 24 mois.

Lorsqu’on évoque un ennui de santé avec les amis ou la famille, la question de l’accessibilité des soins de première ligne revient très souvent dans la conversation. À ce sujet, notre collègue Émilie Bilodeau nous a appris cette semaine que Sainte-Agathe-des-Monts perdra 14 médecins de famille en 24 mois, soit le tiers des effectifs des deux cliniques de la municipalité. Le départ à la retraite de médecins et les départs vers le privé touchent particulièrement cette région, mais cet enjeu permet de mieux comprendre les défis de très nombreuses régions au Québec.

Du nouveau pour votre vieux téléphone ?

PHOTO LOREN ELLIOTT, REUTERS Le nouvel iPhone 15

Votre iPhone date de 2018 ? Vous n’avez pas les moyens (ou l’envie) de vous procurer le nouvel iPhone 15 ? Pas grave, vous pouvez quand même profiter de certaines nouveautés étonnantes et amusantes du nouveau système d’exploitation iOS 17. Découvrez le mode veille qui permet d’afficher 2 « widgets » parmi 23 offerts, dont la météo, apprivoisez la fonction « Next Generation Portrait » qui peut « déflouter » le visage d’une personne sur une photo et choisissez votre identité visuelle pour les appels entre iPhone. Le nouveau système facilite aussi les échanges de contacts, notamment, qui peut se faire en collant deux téléphones. À essayer avant le dessert ?

Parlons hockey… féminin

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE La directrice générale montréalaise Danièle Sauvageau et la joueuse Kristin O’Neill, sélectionnée au 7e rang du repêchage

Avant même le début de la saison, le Canadien n’espère pas faire les séries, a-t-on appris la semaine dernière. Devra-t-on compter sur les joueuses de la nouvelle équipe professionnelle de hockey féminin pour pouvoir applaudir une équipe gagnante à Montréal ? La formation de la métropole a assemblé une « redoutable machine offensive », a écrit Simon-Olivier Lorange à l’issue du repêchage inaugural du nouveau circuit. L’équipe de Montréal compte maintenant 18 joueuses, dont plusieurs Québécoises, auxquelles s’ajouteront 5 autres d’ici le début du camp d’entraînement en novembre.