Roulette russe

Elle ne s'inquiétait pas outre mesure pour ses enfants, entraînés depuis leur plus jeune âge à s'enquérir des ingrédients des plats qu'ils commandent... puis à vérifier à nouveau lorsque le serveur pose les plats en question devant eux.

Ce soir-là, le serveur semblait même un peu agacé par l'insistance de son aînée, Alice. Par trois fois, l'adolescente lui a demandé si le gâteau contenait des noix. Par trois fois, il lui a répété que non, après s'en être assuré aux cuisines.

Alice a pris une toute petite bouchée. En quelques secondes, ses lèvres se sont mises à enfler. Sa langue aussi. Sa gorge piquait. Elle avait du mal à respirer.

La famille a quitté la réception en catastrophe - mais pas l'auberge. « On était dans le fond du bois, il y avait de la pluie verglaçante, dit Mme Branchaud. On n'a pas dormi. On s'est entassés dans une chambre et on a observé Alice toute la nuit. »

Le lendemain, le maître pâtissier lui a juré que le gâteau était bel et bien exempt de noix.

Et puis, tout d'un coup, il a réalisé que la recette avait changé et contenait désormais... du chocolat praliné.

Il lui a dit qu'il était désolé, avant de tourner les talons et de disparaître en cuisine.

Julie Branchaud était bouche bée. Tellement sonnée qu'elle a acquitté la note - très salée - du séjour sans faire de scène. L'auberge lui a tout facturé, même la chambre non utilisée.

Même le gâteau qui a failli tuer sa fille.

***

C'était la première fois qu'Alice subissait un choc anaphylactique.

Ce n'était pas la dernière.

En juin, la famille décide de célébrer la fête des Pères dans un restaurant gastronomique du centre-ville de Montréal.

En réservant en ligne, Julie Branchaud inscrit les allergies dont souffre chacun de ses enfants. Sur place, on leur fait remplir un formulaire, dans lequel ils doivent énumérer à nouveau les aliments auxquels ils sont allergiques.

« Le serveur se présente, il reprend les allergies en note, raconte Julie Branchaud. On se sent en confiance. On prend le menu découverte. »

Le repas à peine entamé, les lèvres d'Alice commencent à enfler. Sa gorge pique. Elle a mal au coeur. Elle se rue dans les toilettes avec sa mère, qui lui plante une aiguille d'EpiPen dans la cuisse.

La soirée se termine aux urgences.

« Au restaurant, ils ont été très attentionnés. Alice frissonnait ; une serveuse lui a prêté sa veste. Mon mari a voulu régler la note, ils ont dit : "Oubliez ça." Ils nous ont même appelés le lendemain pour prendre des nouvelles. »

***

Deux restaurants, deux réactions aux antipodes. Mais chaque fois, une vie en péril - et ce n'est pas pour avoir manqué de prudence. Au contraire, la famille a été hypervigilante.