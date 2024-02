Au-delà des avancées scientifiques et des recherches hyper pointues sur le vieillissement, on peut adopter des habitudes qui auront un impact à long terme sur notre santé et notre bien-être.

Manger

Le régime méditerranéen est privilégié. Beaucoup de légumes verts, du poisson, des noix, peu ou pas de viande rouge. Et l’alcool ? « Les effets de l’alcool sur la santé font l’objet de beaucoup de débats et de discussions, avance le Dr Louis Bherer. Par contre, le contexte – un verre entre amis, l’aspect relaxant – peut avoir des effets bénéfiques. »

Dormir

Le sommeil est primordial et la routine est privilégiée. Faut-il le répéter ? Les écrans ne favorisent pas une bonne nuit de sommeil. Vaut mieux les tenir à distance.

Bouger

En gros, un exercice modéré au moins trois fois par semaine, avec au moins deux périodes à plus forte intensité (VO 2 max), aura des effets bénéfiques. Et des études ont démontré que des séances au sauna, si votre santé le permet, sont aussi très bonnes pour la santé.

Réfléchir

Apprendre une langue, lire, jouer à des jeux vidéo ou qui exigent une certaine concentration sont tous d’excellentes habitudes qui ont un impact positif sur la santé cognitive.

Parler

On peut bien manger, bien dormir et faire de l’exercice, mais si on vit isolé et sans interaction sociale, ces habitudes n’auront pas l’impact voulu. Parler ou voir des amis ou des membres de sa famille plusieurs fois par semaine est excellent pour la santé et la longévité.