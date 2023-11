Au total, 600 logements pour étudiants à prix abordables ont été construits ou sont en construction à Montréal, Québec et Trois-Rivières. D’ici 2027, l’objectif est de loger 3000 étudiants. Derrière cette réalisation : l’UTILE, une entreprise d’économie sociale cofondée en 2013 et dirigée par Laurent Levesque.

Il y a crise du logement étudiant ? Pour Laurent Levesque, il y a surtout des solutions, qui passent, comme il en fait la démonstration avec l’UTILE, par la construction de logis identiques et standards (plus petits que les logements sociaux) et par du volume, ce qui est de nature à attirer les constructeurs. Les logis sont offerts en priorité aux étudiants dans le besoin.

L’UTILE peut certes compter sur de fortes subventions gouvernementales, mais il n’a pas fait qu’attendre l’aide de l’État. L’organisme sans but lucratif a cogné à plusieurs portes et a notamment eu l’idée de mettre à contribution les associations étudiantes.

Tout cela dans un double but : permettre d’abord à des jeunes d’étudier sans se saigner à blanc, tout en construisant « des logements qui échappent à la logique de spéculation », note M. Levesque, qui espère faire exploser son modèle partout au Québec.

L’UTILE est de plus en plus connu. Il s’est hissé cette année au 92e rang du palmarès du Report on Business (The Globe and Mail) des 100 sociétés qui connaissent la plus forte croissance au Canada.

Le petit dernier à sortir de terre, c’est L’Ardoise, à Québec. « Il s’est écoulé moins de deux ans entre l’octroi de la subvention provinciale pour L’Ardoise et l’emménagement de nos locataires. Considérant l’importance des besoins en matière de logements étudiants à Québec, c’était primordial pour nous et nos partenaires que cet immeuble soit livré rapidement. »

Laurent Levesque a aussi lancé le Laboratoire sur l’abordabilité du bâti, un pôle d’expertise (think tank) en logement abordable. « Ça, c’est vraiment plate, lance-t-il en riant. On cherche à faire de l’innovation réglementaire, c’est-à-dire “gosser” dans les règlements municipaux, dans le but, encore une fois, de maximiser les occasions de faire pousser des projets de logements à but non lucratif. »

Aussi plate que nécessaire, quoi.

Se disant passionné par la construction de « milieux de vie justes et durables autant que par l’entrepreneuriat collectif », Laurent Levesque est également président du Chantier de l’économie sociale et il siège à plusieurs conseils d’administration ayant trait au développement social.

L’économie sociale, c’est son projet de vie ? Combien de temps compte-t-il se consacrer à ces questions ? Il l’ignore. « Je me sens utile, alors je ne suis pas pressé de faire autre chose. »

« Quand un besoin est établi, je me sens concerné. Il ne faut pas juste chialer, il faut trouver des solutions pour améliorer la société. »