Elle vit à Saguenay, lui est un Montréalais d’origine haïtienne. Elle s’occupe des tout-petits, lui, des ados. Mais leur point en commun transcende le reste : chacun, à sa façon, épaule les adultes de demain pour en faire des citoyens engagés. Lumière sur l’implication de Karine Gravel et d’Ernest Jr. Edmond, deux influenceurs de l’ombre qui ont à cœur le bien-être de la jeunesse.

« Tu sais, quand un éclair te touche et que tu viens de trouver ce que tu veux faire de ta vie ? » Dans une petite salle de réunion de La Presse, Karine Gravel évoque ce moment où elle a su que la garderie dont elle rêvait pour ses enfants, c’est elle qui la mettrait sur pied.

Elle avait un bébé de quelques mois sur le dos et aucune expérience professionnelle en petite enfance, mais comme maman, elle ne se reconnaissait pas dans le modèle actuel de garderie et elle se doutait bien qu’elle n’était pas la seule.

Deux ans plus tard, en octobre 2019, la Garderie Nature ouvrait ses portes en bordure d’une forêt à Saguenay. Les 78 enfants qui fréquentent cette garderie privée vont dehors chaque jour, le plus longtemps possible. Même l’hiver, des groupes dorment à l’extérieur, dans un refuge ou dans une tente chauffée. Les enfants inventent des jeux, créent des règles, se salissent, apprennent le vivre-ensemble. Le jeu libre est à l’honneur. Et la nature est au cœur des apprentissages.

La Garderie Nature PHOTO FOURNIE PAR KARINE GRAVEL Le groupe des Loutres en route vers son camp de base, dans la forêt.

PHOTO FOURNIE PAR KARINE GRAVEL Les Renards soulignent l’anniversaire de l’un des leurs.

PHOTO FOURNIE PAR KARINE GRAVEL L'hiver est une belle saison pour la pédagogie par la nature, parce que les enfants prennent des risques sans se faire mal.





Karine Gravel figure parmi les pionnières de l’éducation par la nature en petite enfance au Québec. Elle est source d’inspiration dans le milieu.

Mon but, c’est de former des jeunes engagés dans l’environnement de demain et dans la société. Pour moi, c’est un projet de société. Karine Gravel, fondatrice de la Garderie Nature

Répondre à un besoin

Ernest Jr. Edmond a découvert sa vocation de façon organique. À l’été 2009, son cousin lui a demandé de l’entraîner au basketball. D’autres jeunes se sont greffés à eux, spontanément. Ernest a senti là un besoin. Un besoin pour des activités sportives gratuites et de qualité. « J’ai entraîné dans des écoles, et quand les jeunes de milieux défavorisés voyaient les installations à Brébeuf ou à Westmount, il y avait un complexe d’infériorité », relate-t-il. Karine Gravel l’écoute. « Ouf, c’est tout un message à recevoir », laisse-t-elle tomber.

Aujourd’hui, l’organisme Les ballons intensifs accueille quelque 350 jeunes chaque été dans des camps de basketball offerts gratuitement dans des parcs de quartiers défavorisés à Montréal et ailleurs au Québec, et environ 200 jeunes dans des équipes de basketball. Ici, l’engagement est à l’honneur : l’engagement envers le programme, mais aussi l’engagement social et culturel. Les participants s’impliquent bénévolement dans des organisations de leur communauté et participent à diverses activités culturelles. Leurs trois valeurs ? Se réveiller tôt, travailler fort et briller comme le soleil.

Les ballons intensifs PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DES BALLONS INTENSIFS Deux participants des camps à Montréal-Nord

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DES BALLONS INTENSIFS Des participantes du camp de Pointe-aux-Trembles

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DES BALLONS INTENSIFS Lors d'une exposition dans le cadre de la Semaine de la santé mentale





« À l’école, quand j’ai grandi, si tu étais haïtien, on te mettait dans une case : tu jouais au basket ou au soccer, et tu étais souvent associé à des trucs négatifs », raconte Ernest Jr. Edmond, qui a vu plusieurs jeunes jouer au « tough » sans avoir le profil. Trop souvent perçus comme des « causes à aider », ces jeunes font pourtant partie intégrante de la solution pour créer une société meilleure, souligne Ernest Jr. Edmond, qui combat le côté « élitiste » de l’engagement jeunesse.

Tu es beaucoup plus qu’un jeune issu de l’immigration ou qu’un jeune qui vit de la précarité financière, tu es beaucoup plus que ce qu’on te projette : tu peux influencer davantage que tu penses. Ernest Jr. Edmond, cofondateur des Ballons intensifs

Aujourd’hui, Ernest Jr. Edmond voit des jeunes des Ballons intensifs s’impliquer à l’école, en santé mentale, en affaires, comme entraîneurs, comme artistes… « Ça propose aussi une autre vision du jeune à la population : ce n’est pas le bum qui traîne dans le parc le soir, mais quelqu’un qui fait quelque chose de constructif dans le parc le matin et qui s’implique dans la communauté. »

À l’instar d’une poignée d’autres milieux, la garderie de Karine Gravel a ouvert la voie à d’autres initiatives dans le champ de l’éducation par la nature, une avenue en plein développement au Québec. « Tous les jours, je reçois une confirmation d’éducatrices qui nous regardent aller, qui nous trouvent inspirants, qui changent leur façon de faire », dit-elle.

À ses yeux, même les garderies en plein cœur de Montréal peuvent s’inspirer de la vision holistique de l’éducation par la nature, ne serait-ce qu’en amenant jouer les enfants dans un petit bois à proximité. Et on devrait veiller, comme société, à ce que les nouvelles garderies ouvrent à proximité de milieux naturels, dit-elle. « On protège ce que l’on aime. Il faut faire en sorte que les enfants développent un lien affectif avec la nature », lance Karine Gravel, qui rappelle l’impact positif de la nature sur le bien-être. « C’est le moment d’agir. »

Qui est Karine Gravel ? Karine Gravel est née en 1982, dans les Laurentides. Technicienne en tourisme, elle est également diplômée de deuxième cycle en gestion de l’École nationale d’administration publique. Fondatrice et directrice générale de la Garderie Nature et maman passionnée de plein air, elle figure parmi les précurseures de l’éducation par la nature en petite enfance au Québec.