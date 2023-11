Léa Clermont-Dion et Annabel Soutar L’inévitable dialogue

Une génération les sépare, mais elles appartiennent à la même communauté d’esprit et de valeurs. Annabel Soutar et Léa Clermont-Dion ont toutes deux décidé de prendre la parole et de créer des œuvres qui dénoncent l’inacceptable, pour faire bouger les choses et les gens. Nous les avons rencontrées, séparément, mais leurs propos se croisent et se répondent, naturellement.