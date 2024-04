PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Trente minutes avant la partie, les partisans sont déjà massés autour des bandes pour le « réchauffement fanatique ». Les plus jeunes ont confectionné des affiches qui demandent rondelles et bâtons. La petite ouverture dans la baie vitrée pour l’objectif du photographe est leur mince espoir de recevoir une offrande. Cris et gesticulations pour attirer l’attention des joueurs, les décibels sont au plafond, au grand dam de votre humble pleurnicheur. Mais soudain, la stratégie fonctionne, John Tavares glisse un souvenir à travers la vitre et un jeune pourra regagner son siège et économiser sa voix pour le reste du match. — Dominick Gravel, La Presse