Des toxicomanes qui guérissent de leur dépendance, des patients qui se libèrent de leur dépression ou d’un traumatisme qui gâchait leur vie… Après avoir été bannies en bloc, les drogues psychédéliques suscitent désormais un enthousiasme contagieux en santé mentale. Le psychiatre Nicolas Garel propose quatre sources pour expliquer le retour de ces substances « révolutionnaires ».

Une quête

Le grand voyage de Michael Pollan

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Dans son essai Voyage aux confins de l’esprit, le journaliste américain Michael Pollan raconte entre autres comment les psychédéliques ont changé le cours de son existence.

Pour Nicolas Garel, l’essai Voyage aux confins de l’esprit, de Michael Pollan, est « le meilleur ouvrage grand public pour entrer dans le monde des psychédéliques ». Réputé pour ses recherches approfondies et sa capacité de synthèse, le journaliste américain a consacré deux ans à ce livre. L’auteur fait un tour d’horizon des travaux qui ont montré l’efficacité de certains hallucinogènes dans le traitement de maux comme la dépression ou le trouble de stress post-traumatique. Mais Michael Pollan raconte aussi comment les psychédéliques ont changé le cours de sa propre existence. « Ce qui a commencé par un travail journalistique s’est transformé en quête d’exploration de son esprit, de son passé, de sa vie », observe le Dr Garel. Un essai traduit en français dont l’écho a contribué à la renaissance des psychédéliques, ajoute-t-il. Le livre est plus complet que la série « sensationnaliste » qui en a été tirée par Netflix, selon Nicolas Garel. « J’ai été vraiment déçu par la série, qui est beaucoup moins nuancée, avec un discours miraculeux sur les psychédéliques qui m’inquiète. » Ces drogues ne sont pas une solution à tous les problèmes, met en garde le psychiatre. « Ça peut fonctionner avec certains patients, mais pas avec d’autres », précise celui qui insiste sur le côté expérimental des thérapies assistées par des psychédéliques.

Voyage aux confins de l’esprit Michael Pollan Éditions Édito 536 pages

Une balado

Plonger dans l’univers psychédélique

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE FRANCE CULTURE La balado Explorations psychédéliques de France Culture explore les effets des drogues psychédéliques sur les individus, mais aussi sur la culture.

On trouve peu de contenus d’intérêt en français sur les psychédéliques, constate Nicolas Garel. La balado Explorations psychédéliques de France Culture, à la réalisation audacieuse, fait figure d’exception. Par l’entremise d’archives sonores et d’entretiens, les quatre épisodes d’une heure abordent différents aspects du mouvement psychédélique. D’abord, l’histoire des substances, dont l’apparition du LSD en Suisse, son utilisation par la CIA dans l’espoir de manipuler ses ennemis, ses usages récréatifs, etc. Puis, le rôle de ces drogues, et de leurs effets, dans la naissance de mouvements artistiques (concerts, graphisme, littérature) ou sociaux (spiritualité, libération sexuelle, nomadisme), aux États-Unis comme en Europe. Il est notamment question du psychologue américain Timothy Leary, qui a fait de l’usage des psychédéliques un – infructueux – projet politique. La série se conclut en s’intéressant au retour de ces drogues, qui fascinent depuis le début des années 2000 une partie de la communauté scientifique, en particulier au Royaume-Uni. Un renouveau qui a permis de réaliser que les psychédéliques ramènent le cerveau à un état de jeunesse et facilitent ainsi les connexions neuronales et l’absorption de nouvelles informations. L’approche multidisciplinaire de la balado séduit particulièrement le Dr Garel. Beaucoup d’ouvrages s’intéressent aux aspects médicaux des psychédéliques, dit-il, mais peu proposent – comme la balado – une immersion totale dans cet univers.

Un répertoire

Une mine d’or d’informations

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LYNN MARIE MORSKI Le site du Psychedelic Medicine Podcast de la Dre Lynn Marie Morski est une précieuse source d’informations sur les psychédéliques et les autres drogues.

Pour tout savoir sur les substances psychoactives qui sont au cœur des recherches actuelles, c’est vers le Psychedelic Medicine Podcast de la Dre Lynn Marie Morski qu’il faut se tourner, dit le Dr Nicolas Garel. « Quand une grosse étude sort, on peut être certain qu’on pourra y écouter peu de temps après une entrevue avec un de ses auteurs. C’est une espèce d’encyclopédie. » Chaleureuse avec ses invités, la Dre Morski examine les découvertes scientifiques, mais aussi les questions légales à propos de substances variées. On trouve sur son site web des balados ou des textes à propos de la MDMA (ecstasy), bien sûr, mais aussi du CBD (un composé du cannabis), par exemple. À noter, le contenu n’est offert qu’en anglais. Et il est « plus poussé, plus pointu ». « Il ne faut pas s’attendre avec chaque balado à avoir une vue d’ensemble, dit le psychiatre. On va plus profondément dans chaque sujet, par exemple la sécurité physiologique, physique et médicale de la psilocybine [champignons hallucinogènes]. » Les professionnels, comme des psychologues ou des thérapeutes, qui veulent se mettre à jour y trouveront leur compte, juge le Dr Garel. « Mais ça reste accessible pour tous ceux qui ont un grand intérêt pour les psychédéliques. »

Un essai

L’état d’esprit et le cadre

PHOTO TOM JAMIESON, THE NEW YORK TIMES Une chambre aménagée pour une thérapie assistée par des psychédéliques. L’humeur d’un individu et l’aménagement d’une pièce (le décor, la musique, etc.) jouent un grand rôle dans sa réaction à la prise d’une drogue de cette famille, démontre Ido Hartogsohn dans American Trip.

Les travaux sur les psychédéliques laissent entrevoir des thérapies providentielles pour les patients aux prises avec certains problèmes de santé mentale chez qui les approches traditionnelles ont peu d’effet. « En ce sens, elles sont révolutionnaires », estime le Dr Nicolas Garel. Or, ce sont des substances très déstabilisantes, précise-t-il. Et difficiles à caractériser. À preuve, des travaux effectués en parallèle mèneront souvent à des résultats opposés. Le LSD peut à la fois créer la psychose, être thérapeutique, augmenter la créativité ou la spiritualité, etc. Le contexte dans lequel la substance est prise est primordial, dit le chercheur, car « il va influencer sa phénoménologie ». Dans l’essai American Trip, Ido Hartogsohn dissèque avec brio le concept du « set and setting » (l’état d’esprit et le cadre). L’humeur d’un individu ou l’aménagement d’une pièce (le décor, la musique, etc.) joueront un grand rôle dans sa réaction à la prise d’une drogue comme le LSD, démontre cet auteur. Le contexte socioculturel se révèle tout aussi fondamental, dans les années 1960 comme aujourd’hui. Dans un monde où la détresse atteint des niveaux inquiétants, l’engouement actuel autour des psychédéliques et les attentes qu’ils créent vont forcément « façonner l’expérience des patients et les résultats qu’on observe », conclut le Dr Garel.

American Trip Ido Hartogsohn The MIT Press 432 pages