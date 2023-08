Dans la tête des jeunes trans

Oli est non binaire. Donc une personne trans qui n’est ni un garçon ni une fille. Iel, le pronom qu’Oli nous a demandé d’utiliser, a eu la chance de pouvoir compter sur sa mère et son père pour cheminer dans sa transition, qui n’a pas été amorcée sur un coup de tête. Comme Justin, Jade*, Élianne et Dorian, Oli a pris sa décision au terme d’une profonde réflexion qui le** laissait par moment avec plus de questions que de réponses.