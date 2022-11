« Il y a les prétendus “influenceurs”, qui vendent leur nom et leur image aux plus offrants sur les réseaux sociaux, comme des hommes-sandwichs modernes. Et il y a les véritables influenceurs. Ceux qui ont un effet positif sur la société, qui inspirent, qui incitent à mieux, qui se servent de leur rôle et réputation pour nous tirer collectivement vers le haut », estime le vice-président information et éditeur adjoint de La Presse François Cardinal. Voici les 15 vrais influenceurs du Québec, ceux et celles, plus ou moins connus, qui exercent une influence positive et durable autour d’eux.

Le jury qui a choisi les 15 vrais influenceurs de La Presse était formé des journalistes Charles-Éric Blais-Poulin, Daphné Cameron et Marissa Groguhé, des chroniqueurs Rima Elkouri et Paul Journet, et de l’éditorialiste Alexandre Sirois, de La Presse, ainsi que d’Isabelle Lord, conférencière et auteure du livre L’influence durable. Ce jury a évalué chaque candidat en fonction des retombées positives, du rayonnement, de la pérennité et du caractère innovant de ses actions, ainsi que de la qualité de sa feuille de route.

Sophie Brochu

L’influence est une vertu que Sophie Brochu cultive depuis toujours et qu’elle chérit par-dessus tout. « C’est toujours vrai, réaffirme aujourd’hui Sophie Brochu. Le pouvoir peut s’exercer d’autorité alors que l’influence n’a rien à voir avec l’autorité. Tu peux avoir de l’autorité, beaucoup de pouvoir, mais n’avoir aucune influence », évoque-t-elle. En 2007, Sophie Brochu devient présidente et cheffe de la direction de Gaz Métro qui diversifiera ses activités pour devenir Énergir sous sa gouverne. En mai 2020, elle devient la première femme PDG d’Hydro-Québec. Jean-Philippe Décarie Sophie Brochu était un choix évident. La transition énergétique est le grand défi du siècle. Comme le Québec sera bientôt en déficit énergétique, ses choix à la tête d’Hydro-Québec façonneront notre avenir économique, énergétique et environnemental. Première femme à occuper cette fonction, elle n’hésite pas à défendre la société d’État face au gouvernement. Paul Journet, chroniqueur Lisez l’article de Jean-Philippe Décarie

Jean-Martin Fortier et Boucar Diouf

Jean-Martin Fortier et Boucar Diouf ont tous les deux réussi cet exploit : rejoindre un large public avec des sujets qui sont tout sauf racoleurs, l’agriculture à échelle humaine dans le premier cas, des enjeux scientifiques dans le second. Boucar Diouf est animateur à la radio et à la télévision, son spectacle Nomo Sapiens est présentement en tournée dans la province. Il signe des textes d’opinion dans La Presse et est l’auteur de 12 livres. Jean Martin Fortier pratique l’agriculture régénératrice avec sa partenaire de vie et d’affaires, Maude-Hélène Desroches, aux Jardins de la Grelinette à Saint-Armand, en Estrie. Il a lancé en 2012 son guide pratique Le jardinier-maraîcher, aujourd’hui traduit en 10 langues. Stéphanie Bérubé Plusieurs lecteurs nous ont confié que Boucar Diouf était LA personne qui a le plus d’influence sur eux. Par son intelligence, son humour, ses talents de conteur et de vulgarisateur, cet immigrant sénégalais a gagné le cœur des Québécois et s’est imposé comme une figure incontournable de ce palmarès. Rima Elkouri, chroniqueuse En proposant un nouveau modèle d’agriculture écologique à petite échelle, Jean-Martin Fortier a déclenché une véritable révolution dans nos campagnes. Il est le mentor d’une nouvelle génération d’agriculteurs qui veulent cultiver autrement. Daphné Cameron, journaliste Lisez l’article de Stéphanie Bérubé

Viviane Lalande, Mathieu Nadeau-Vallée et les sœurs Genesse

Malgré tout ce qu’on dit de mal au sujet des réseaux sociaux, certains s’en servent pour faire le bien. Mathieu Nadeau-Vallée déboulonne les fausses nouvelles sur la COVID-19, les sœurs Genesse — Marie-Emmanuelle et Florence-Olivia — ont popularisé un signe de main qui a sauvé la vie de femmes et Viviane Lalande diffuse des vidéos de vulgarisation scientifique qui ont un succès monstre. Mathieu Nadeau-Vallée est lauréat de plus de 30 récompenses parmi les plus convoitées du pays, dont une bourse Vanier, des Instituts de recherche en santé du Canada, et du prix Jim Glionna, du Temple de la renommée médicale canadienne. Viviane Lalande est lauréate du prix Jean-Perrin de la Société française de physique, un prix qui récompense les personnes qui contribuent à populariser la science. Les sœurs Marie-Emmanuelle et Florence-Olivia Genesse ont été conférencières à l’ONU Femmes, en 2020, dans le cadre des 16 Jours d’activisme de lutte contre la violence basée sur le genre à l’égard des femmes et des filles. Émilie Bilodeau Viviane Lalande possède un grand talent pour vulgariser la science en se posant des questions auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui nous intéressent tous. Qu’elle se penche sur de petits enjeux du quotidien ou de grandes questions d’actualité, elle permet au commun des mortels de mieux comprendre le monde qui l’entoure. Marissa Groghué, journaliste [Mathieu Nadeau-Vallée] est l’un des vertueux chevaliers qui osent lutter pour la vérité au royaume de la désinformation (les réseaux sociaux). Et en plein cœur de la pandémie, il a été l’un des plus efficaces. Alexandre Sirois, éditorialiste [Les sœurs Genesse] ont propulsé un mouvement mondial qui, grâce à un signe de la main, peut sauver la vie de femmes. Charles-Éric Blais-Poulin Lisez l’article d’Émilie Bilodeau

Stanley Février et Stanley Vollant

Le chirurgien innu Stanley Vollant et l’artiste visuel d’origine haïtienne Stanley Février ont plus qu’un prénom en commun. Tous deux ont fait de la lutte contre les injustices le moteur de leur action. Et ils n’ont pas hésité à occuper le devant de la scène pour les dénoncer. Le Dr Stanley Vollant est le premier Autochtone à devenir chirurgien au Québec et à présider une association médicale en Amérique du Nord. Il a été fait Chevalier de l’Ordre du Québec et il a également reçu plusieurs distinctions du gouverneur général du Canada et du lieutenant-gouverneur du Québec. L’artiste Stanley Février a été finaliste au Prix Sobey pour les arts (2022) lauréat du Prix en art actuel du MNBAQ (2020) artiste en arts visuels de l’année au Gala Dynastie (2020). Il a participé à de nombreuses expositions individuelles (dont au Musée des beaux-arts de Montréal et au Musée national des beaux-arts du Québec) et collectives (dont au Musée des beaux-arts du Canada). Il est le fondateur de la foire Carton. Ariane Krol Stanley Février est un acteur de changement important pour les artistes de la diversité, pour lesquels il a réclamé avec succès plus de visibilité dans les musées et les centres d’art. Ses œuvres sont en outre des matériaux de conscientisation et de réflexion dont l’influence est indéniable. Marissa Groguhé, journaliste Non seulement son parcours est impressionnant, mais l’organisme que Stanley Vollant a fondé s’est doté d’une mission très importante, celle d’inspirer et d’appuyer les Peuples autochtones à développer leur plein potentiel. Daphné Cameron, journaliste Lisez l’article d’Ariane Krol

Farah Alibay, Frantz Saintellemy et Stéphanie Harvey

Ils ont percé dans des domaines où ils avaient parfois du mal à se reconnaître. Aujourd’hui, Farah Alibay, Frantz Saintellemy et Stéphanie Harvey ouvrent la voie pour ceux qui seraient tentés de les suivre. Farah Alibay a été au cœur de la mission Mars 2020 de la NASA, qui a déployé l’astromobile Perseverance. Frantz Saintellemy a été président et chef de l’exploitation de LeddarTech, chef de file dans le domaine des véhicules autonomes. Il est depuis octobre 2021 chancelier de l’Université de Montréal. Stéphanie Harvey est cofondatrice de l’organisation Missclicks, qui s’attaque à la sous-représentation des femmes dans l’univers du jeu vidéo. Gabriel Béland Une fille d’immigrants qui a grandi à Joliette, qui est devenue ingénieure en aérospatiale à la NASA et dont la passion est à la fois contagieuse et inspirante… L’influence positive de Farah Alibay au cours de la dernière année a été remarquable. Alexandre Sirois, éditorialiste On ne peut que saluer l’influence positive et l’engagement de Frantz Saintellemy dans sa communauté. Tant par ses actions que par son parcours, cet entrepreneur philanthrope est un modèle inspirant pour des jeunes de Saint-Michel et de Montréal-Nord qui doivent surmonter le stigma du code postal. Rima Elkouri, chroniqueuse Pionnière féminine du monde des jeux vidéo, Stéphanie Harvey a exercé une grande influence non seulement comme modèle, mais aussi en soulignant l’importance de la notion de ‟cybercitoyenneté » et du vivre ensemble dans l’univers numérique. Isabelle Lord, auteure du livre L’influence durable Lisez l’article de Gabriel Béland

Vincent Dumez et Fady Dagher

Pour changer le monde, certains veulent faire table rase. D’autres se donnent plutôt la mission d’améliorer ce qui existe déjà, de forcer les institutions à faire mieux en s’impliquant au sein d’elles. Fady Dagher et Vincent Dumez sont de ceux-là. Portés par leurs convictions, ils exercent une grande influence dans le monde de la police et de la santé. Fady Dagher a été chef du Service de police de l’agglomération de Longueuil, où il a déployé les projets Immersion et RESO. Il vient d’être choisi comme prochain chef du Service de police de la Ville de Montréal. Il a élaboré la première politique au Canada en matière de profilage racial et social, en 2012. Vincent Dumez a développé l’approche du patient partenaire, consacrée à valoriser et à mobiliser le savoir des patients. Il est codirecteur du Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public de l’Université de Montréal. Catherine Handfield En poussant le concept de patient partenaire depuis 2010, un changement culturel profond, Vincent Dumez a créé une référence internationale appelée à travers le monde le ‟modèle Montréal ». Isabelle Lord, autrice du livre L’influence durable Le prochain directeur du SPVM révolutionne le rôle de la police au Québec. En participant à la mise sur pied de projets avant-gardistes à Montréal et à Longueuil, Fady Dagher a su créer des ponts entre les policiers, les communautés culturelles, les jeunes et les membres les plus vulnérables de la société. Daphné Cameron, journaliste Lisez l’article de Catherine Handfield

Louise Gratton et Edith Cyr

