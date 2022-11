Chaque semaine, un de nos journalistes vous présente un essai récemment publié.

La décarbonation est le mot de l’heure. La plupart des pays veulent faire la part belle aux énergies renouvelables et lutter contre le réchauffement climatique.

Au lendemain de sa victoire électorale, le premier ministre François Legault a annoncé ses couleurs en jumelant les portefeuilles de l’Économie et de l’Innovation à celui de l’Énergie pour les confier au même ministre.

Plus loin du Québec, la guerre de la Russie contre l’Ukraine a des impacts dans tous les foyers d’Europe aux prises avec un approvisionnement déficient en gaz en vue de l’hiver et une hausse des prix de l’énergie galopante.

Pour y voir clair sur les grands enjeux énergétiques du moment, le livre Jusqu’à plus soif – Pétrole-gaz-éolien-solaire : enjeux et conflits énergétiques, d’Yvan Cliche, vient de paraître aux éditions Fides. Il devrait plaire tant aux curieux qui souhaitent améliorer leurs connaissances qu’aux experts.

Loin d’être didactique, ce livre décortique les enjeux complexes dans des phrases bien ciselées. On plonge avec appétit dans la partie historique couvrant tout le XXe siècle.

Spécialiste de l’énergie au Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CERIUM) et collaborateur habitué de la section Débats de La Presse, Yvan Cliche propose un livre en deux parties : un volet historique complet et détaillé qui campe la situation avant de présenter les perspectives des enjeux géopolitiques actuels avec l’émergence de l’énergie solaire et éolienne et la nécessité de réduire l’impact environnemental de notre consommation énergétique.

Le livre s’amorce sur un exposé complet des politiques énergétiques des grands États du monde contemporain, on y rappelle l’importance de l’énergie dans nos vies modernes. Sans énergie, on ne peut chauffer nos maisons, éclairer nos écoles, alimenter nos hôpitaux.

L’industrialisation du XIXe siècle a poussé à la recherche de nouvelles formes d’énergie. Le charbon a vite été dépassé par le pétrole, même s’il n’a jamais vraiment disparu. Il est encore trop utilisé, mais son accessibilité en fait une source de choix dans certains pays.

C’est la Première Guerre mondiale qui va consacrer le pétrole comme enjeu principal des relations internationales, selon Yvan Cliche. Au fil du siècle, le contrôle sur l’approvisionnement du pétrole créera et brisera des empires.

En parallèle, on raconte la naissance des grandes entreprises pétrolières mondiales. On y voit les étapes de la colonisation au XXe siècle qui se juxtaposent alors aux destins de ces « Sept Sœurs » qui essaiment dans le monde entier pour exploiter l’or noir.

Cette histoire, racontée en courts récits aux angles accrocheurs, amène le lecteur du milieu du XIXe siècle jusqu’au déclenchement de la guerre en Ukraine en passant par la montée en puissance de la Chine comme premier manufacturier de la planète et nouveau grand consommateur d’énergie.

Optimiste, malgré tout

Le long constat des dégâts provoqués par la surconsommation sur nos écosystèmes ainsi que la difficulté pour certains pays à s’approvisionner en pétrole sont à la source de la recherche de pistes de solution pour des énergies plus propres, plus accessibles, moins susceptibles de déclencher des conflits.

C’est là que l’expert du CERIUM ouvre des pistes de réflexion sur l’avenir. Une vision optimiste dans les circonstances. Contrairement au pétrole, que l’on trouve en quantité limitée dans certains coins précis du globe, chaque pays a accès au soleil et aux vents.

Au cours des prochaines décennies, l’utilisation de l’électricité produite par des sources durables devra prendre une place plus importante dans les politiques énergétiques. Par leur nature intermittente — le soleil et le vent n’étant pas toujours présents partout sur la planète –, ces énergies appellent à une plus grande interdépendance entre les pays qui seront aussi soucieux de veiller à leur protection.

Et le Québec dans tout ça ? Avec son accès à l’hydroélectricité et l’avènement de l’éolien, l’État québécois semble en bonne posture pour les prochains défis énergétiques du XXIe siècle.

Des défis qui sont nombreux. Comment réduire notre soif de pétrole, combler nos besoins par de l’énergie renouvelable tout en optant pour une consommation raisonnée ? La réflexion s’impose.

Jusqu’à plus soif – Pétrole-gaz-éolien-solaire : enjeux et conflits énergétiques Yvan Cliche Éditions Fides 272 pages

Extrait Le pétrole et son associé, le gaz, réussissent à se placer au centre de vastes conflits, comme on l’a vu avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Le pétrole russe est ni plus ni moins l’outil de financement de guerre de Moscou, et le gaz, son arme politique pour subjuguer l’Europe, qui en dépend pour 40 % de sa consommation.