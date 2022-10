Essai

Avoir et se faire avoir : réflexions immobilières

L’auteure de l’essai On Immunity : An Inoculation, remarqué par la critique à sa sortie et chaudement recommandé par Bill Gates, nous revient avec Avoir et se faire avoir, une réflexion brillante et originale sur les enjeux cachés de la propriété immobilière. Ou quand la littérature rencontre RE/MAX.