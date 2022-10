PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

Août 2008 — Montréal-Nord

Ce soir-là, mon patron me demande d’aller remplacer mon collègue qui vient de se faire assommer et voler ses appareils photo. J’ai suivi les conseils du collègue en question et je me suis fait très discret. J’ai quand même pu documenter plusieurs affrontements entre les policiers du Service de police de la Ville de Montréal et les émeutiers.