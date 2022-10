Un café avec… Margaret Atwood

« Quand il le faut, je suis une sorcière maléfique »

C’est une des écrivaines les plus reconnues sur la planète. Auteure du roman La servante écarlate, devenue une série-culte, Margaret Atwood est, à 82 ans, l’une des intellectuelles les plus pertinentes de son époque. Romancière, poète, critique littéraire, l’auteure canadienne est également une féroce commentatrice de l’actualité. Questions brûlantes, son plus récent recueil de chroniques, nous confirme une fois de plus son intelligence vive ainsi que son formidable sens de l’humour.