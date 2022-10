Josianne Lévesque, l’enseignante qui a agressé sexuellement son élève de 8 ans, a été condamnée à six ans de prison le 14 octobre dernier. La mère du garçon a livré cette semaine un témoignage lucide, éclairant et bouleversant à l’émission de Paul Arcand, au 98,5 FM, dont nous vous présentons des extraits. L’enfant a aussi remis une lettre à l’animateur, que nous publions ici intégralement.

Léa Carrier La Presse

Lettre à Paul Arcand, 19 octobre 2022

Bonjour Mr Arcand

Je vous ai entendu à la radio Lundi et vous avez raison de dire que Mme Levesque connaissait mon âge. En fait, j’ai plusieurs exemples…

Pendant qu’elle m’abusait elle enseignait à une classe remplis d’enfant de mon âge. Aussi, lorsqu’elle me récompensait avec un cinéma, elle demandait toujours à ma mère si le film était approprié pour mon âge. Elle savait que j’allais à une école primaire et que je n’avais pas encore eu mon premier travail et que je ne savais pas conduire une voiture. Elle savait que je perdais mes dents de bébé. Elle connaissait ma date de fête et est venu 2 fois célébrer avec ma famille. Sur mon gâteau, il y avait mon âge 9 ans et l’année suivante 10 ans.

Je me sens soulager de la sentence de 6 ans parce quelle va être puni pour m’avoir fait du mal mais aussi elle va apprendre de ses gestes et ne pourra pas en blesser d’autres. Je me sens plus libre parce que je ne m’inquiète plus de la rencontrer dans la rue et dans 6 ans je ne serai plus un enfant.

Je veux dire aux enfants que si quelqu’un leur fait du mal ou touche leur partie génitale, ils doivent le dire à une personne qui n’accepterait pas ce comportement. Les enfants ne doivent pas avoir peur dans ces situations puisque c’est l’agresseur qui devrait avoir peur de nous (les enfants) parce qu’on a le pouvoir de le dire. Il faut être courageux et tout dire en détails pour les arrêter.

Après la sentence, le juge a dit que jetais un super héros et que les super héros ont aussi des blessures. Il dit que les blessures c’est ce qui fait d’eux des super héros. Je suis d’accord avec lui parce que :

– Batman a perdu ses 2 parents

– Superman sa planète a été détruite

– Spiderman son oncle est mort

– Dr Strange a perdu sa sœur et le fonctionnement de ses mains

– Flash sa mère a été tuée

– Iron Man a un PTSD car il a vécu un trauma

– le père de Hulk était abusif et a tuer sa mère

Comme tu peux le voir Mr Arcand, il n’y a pas 1 seul super héros qui n’a pas une histoire triste dans son parcours. La seule différence entre eux et moi c’est qu’ils n’ont pas eu d’aide quand ils étaient petits et certains répètent des comportements agressifs pour combattre les vilains. C’est donc important de dénoncer l’abus pour ne pas rester fâché de l’intérieur et devenir agressif. Il faut savoir que le juge est aussi un super héro parce que sa mission c’est la poursuite de la justice tout comme l’ensemble des super héros.

Ce que j’aime surtout d’être un super héro c’est de me voir assis dans une classe parmi d’autres enfants qui ne connaissent pas mon super pouvoir qui est le Courage de dénoncer les abus. Mr Arcand je ne peux te révéler mon vrai nom ou mon identité parce que le code des super héros me l’interdit. Je n’ai pas encore choisi mon nom de super héro mais je me regroupe avec tous les enfants et notre message aux pédophiles c’est que nous sommes LES INTOUCHABLES.

Merci de partager mon histoire à la radio… tu fais bien ça !

Afin de rester fidèles aux propos de l’enfant, nous avons publié son texte intégralement, sans révision.

« Est-ce que vous avez déjà entendu un cœur craquer en deux ? »

Voici des extraits de l’entrevue de la mère de l’enfant. Certains passages pourraient être difficiles à entendre.

Il me dit : “J’aime pas ça quand elle m’embrasse sur la bouche avec la langue.” Est-ce que vous avez déjà entendu un cœur craquer en deux ? Le mien a craqué en deux. La mère de l’enfant au micro de Paul Arcand

Je lui dis : “Madame Lévesque, est-ce que tu as embrassé mon fils avec la langue sur la bouche ?” Là, elle met ses mains sur sa figure. “Est-ce que tu l’as masturbé ? Est-ce que tu lui as fait des fellations ? Est-ce que tu lui as demandé de mettre ses mains dans ton vagin ?” Détaillé comme ça. Et tout d’un coup, elle me répond : “Oui.” La mère de l’enfant au micro de Paul Arcand

Mon fils, quand il m’a demandé de lire une lettre au juge […], il m’a donné la photo scolaire avec elle dessus. Avec tous les petits enfants. Il m’a dit : “Maman, quand elle va dire au juge qu’elle connaît pas mon âge, montre au juge ma photo. Elle ne connaît pas l’âge de toute sa classe ? On a tous la même grandeur.” La mère de l’enfant au micro de Paul Arcand

