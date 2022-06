Photographie

Sans filtre

L’exercice est pratiquement impossible à faire et pourtant, nous l’avons imposé aux photographes de La Presse : parmi les (dizaines de) milliers d’images qu’ils ont prises depuis le début de leur carrière, quelles sont les dix qui ont été les plus marquantes ? Un choix déchirant et très personnel. François Roy s’est prêté à l’exercice.