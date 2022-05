La langue française évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, notre conseillère linguistique décortique les mots et les expressions qui font les manchettes ou qui nous donnent du fil à retordre.

Lucie Côté La Presse

On se demande souvent si l’on doit écrire les noms d’astres ou de planètes avec une majuscule initiale ou non. Écrit-on la Terre ou la terre, la Lune ou la lune ? Cela dépend en fait du contexte.

On écrira ainsi les mots soleil, terre et lune avec une majuscule s’ils désignent l’astre, la planète ou le satellite lui-même, notamment dans les textes scientifiques ou techniques. Autour du Soleil gravitent plusieurs planètes, dont la Terre. Une éclipse de Soleil. Neil Armstrong est le premier homme qui a marché sur la Lune.

On les écrira avec une minuscule lorsqu’ils sont employés dans la langue courante. Le lever du soleil, le soleil de minuit, un rayon de soleil. Un clair de lune, la pleine lune, promettre la lune. Avoir les pieds sur terre. En vouloir à la terre entière.

La même règle s’applique au mot univers. Étudier l’origine de l’Univers. Théories de l’Univers en expansion. Les lois de l’univers. Il existerait d’autres univers que le nôtre.

Par ailleurs, dans un texte, on emploiera l’expression être dans la lune pour dire d’une personne qu’elle est distraite, perdue dans ses pensées ou dans les nuages, de préférence au terme « lunatique ».

Au Québec, on les emploie couramment comme synonymes. Mais lunatique a aussi un sens qui n’est pas tellement flatteur. Il peut signifier que quelqu’un change souvent d’avis, est capricieux, d’humeur changeante. En anglais, lunatic est synonyme d’aliéné, de dément ou d’enragé, entre autres.

Un synonyme de lunatique, par ailleurs, est versatile. Une personne versatile change facilement d’opinion, est sujette à des volte-face subites. Mais cet adjectif est souvent employé dans son sens anglais, critiqué en français. On l’entend alors comme un compliment, parce qu’en anglais, il désigne notamment une personne aux compétences ou aux talents variés.

À l’écrit, on évitera cet emprunt à l’anglais. On écrira plutôt qu’une personne est polyvalente, qu’elle a de nombreux talents. Et on écrira qu’un appareil est multifonctionnel.