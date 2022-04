PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Août 2005, Niger. Ils ont fait le voyage derrière un camion-benne pendant des heures. Une très longue route où le désert asséchait le paysage. Épuisée, déshydratée et affamée, une mère arrivait avec son enfant dans un hôpital de fortune de Médecins sans frontières. En 2005, le Niger, pays le plus pauvre d’Afrique, devait combattre une crise alimentaire mortelle. « Fais des photos pour que le monde voie ce qui se passe ici », me demande ce médecin italien. Le petit Brahim avait du mal à boire au sein maternel. À bout de force, il a laissé sa tête tomber par-derrière, inconscient dans les bras de sa mère. Il était trop tard. La famine venait de faire une nouvelle victime. C’est à ce moment que mes photos ont pris une dimension plus importante. Elles devaient aller au-delà de l’actualité et transmettre de la compassion et de la sensibilité.