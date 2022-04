La langue française évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, notre conseillère linguistique décortique les mots et les expressions qui font les manchettes ou qui nous donnent du fil à retordre.

Lucie Côté La Presse

Au Québec, on emploie beaucoup le verbe quitter sans complément, au sens de s’en aller, partir. Je quitte bientôt. Il a quitté. Cette construction est considérée comme familière, fautive ou vieillie par certains ouvrages. En français standard, à l’écrit, on peut préférer l’éviter.

Il est facile de le faire. D’abord, on peut simplement ajouter un complément à sa phrase et écrire Je quitte bientôt le bureau. Il a disparu après avoir quitté la fête. Il a quitté la compétition à son retour des Jeux olympiques. Elle a quitté son emploi pour créer sa propre entreprise.

Mais on peut également choisir d’autres verbes, pas seulement parce qu’on veut écrire de façon plus soignée, mais aussi pour varier son vocabulaire. On nous a répondu que le ministre était déjà parti. Il nous a dit qu’il s’en allait dans quelques minutes. Elle n’était pas au bureau. Elle est absente. Elle a dû s’absenter. Il était sorti une heure avant l’évènement.

On voit aussi le verbe quitter employé sans complément au sens de démissionner, ce qui est un calque de l’anglais to quit. Elle a donné sa démission. Le maire s’en va. Il quitte son poste avant la fin de son mandat. Il a décidé de céder son poste. Selon le contexte, on peut plutôt écrire que quelqu’un abandonne la partie, baisse les bras ou laisse tomber.

On peut également résigner ses fonctions. Cette formulation peut nous faire sursauter. On sera tenté d’y voir une faute, parce que l’anglais to resign signifie démissionner. C’est en fait un emploi littéraire, qu’on ne verra qu’occasionnellement dans un article de journal. « J’ai décidé de mettre fin à ma participation aux affaires publiques et de résigner ma fonction de premier ministre du Québec », a déclaré Lucien Bouchard le 11 janvier 2001. Résigner sa charge, son emploi. On dira aussi se démettre de ses fonctions.

L’emploi absolu du verbe quitter est correct, comme dans le titre, lorsqu’on s’adresse à quelqu’un au téléphone. Ne quittez pas, je vous mets en communication (et non « je vous transfère », qui est un anglicisme).