La guerre, point culminant d’une série d’échecs pour Poutine

En reconnaissant l’indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, le 21 février dernier, Vladimir Poutine mettait un terme à la résolution négociée d’un conflit sécessionniste actif depuis 2014. Bien des experts anticipaient alors comme pis-aller une invasion russe limitée à ces deux provinces, comme ce fut le cas en Abkhazie et en Ossétie du Sud lors de la guerre russo-géorgienne en 2008. Or, deux jours plus tard, le président russe s’en est allé en guerre contre toute l’Ukraine, prenant de court bien des observateurs, malgré les avertissements en ce sens des Américains.