La langue française évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, notre conseillère linguistique décortique les mots et les expressions qui font les manchettes ou qui nous donnent du fil à retordre.

Lucie Côté La Presse

L’expression « faire la maladie », qu’on a beaucoup lue et entendue dernièrement, suscite bien des interrogations.

Est-elle correcte ? Rien n’indique qu’elle soit fautive, en tout cas. On a trouvé dans des dictionnaires « faire une maladie », qui signifie simplement être atteint d’une maladie. Et aussi une citation de Simenon, que voici : « Elle n’avait eu ni les oreillons, ni la coqueluche, ni la varicelle, aucune des maladies infantiles que ses frères et sœurs avaient faites comme à la chaîne. »

Si on peut faire une maladie, pourquoi pas la maladie ? Dans le contexte, il est toujours clair que la maladie dont il s’agit est la COVID-19. À La Presse, soit dit en passant, on emploie le mot COVID au féminin. « Les sigles étrangers prennent généralement le genre qu’aurait en français le mot de base qui les compose. En vertu de cette règle, COVID‑19 est de genre féminin, car dans la forme longue du terme français, maladie à coronavirus 2019, le mot de base est maladie », explique l’Office québécois de la langue française. En France, le mot a d’abord été masculin, mais il a aujourd’hui les deux genres.

On écrit encore le sigle en majuscules, mais on passera sans doute un jour aux minuscules (c’est déjà le cas dans le Robert) et on écrira la covid, comme on écrit le sida.

Soulignons aussi que le fait de ne pas trouver ce qu’on cherche dans les dictionnaires ne signifie pas qu’un mot est fautif ou qu’une expression « n’existe pas ». Aucun ouvrage ne peut contenir tous les mots ou tous les emplois possibles d’un mot.

Bien sûr, on n’est pas obligé d’employer l’expression faire la maladie. Il est toujours possible de parler des personnes qui ont contracté la COVID-19, qui l’ont attrapée ou qui l’ont eue, par exemple.