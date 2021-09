Contexte

Élections allemandes : la politique de la prudence

Angela Merkel aura été la figure la plus marquante de la politique européenne des 20 dernières années. Pourtant, son départ de la chancellerie ne changera pas grand-chose. Entre les rouges du Parti social-démocrate (SPD) et les noirs de l’Union chrétienne (CDU-CSU), entre les jaunes du Parti libéral-démocrate (FPD) et les verts tout court, la politique s’y décline sur le thème de la prudence, en ce jour d’élections en Allemagne.