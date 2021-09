On n’exclut pas toujours la personne qui parle.

On est modestes

Lucie Côté

On voit souvent le pronom on accordé au pluriel, dans les articles du journal. Ce n’est pas une erreur. On n’exclut pas toujours la personne qui parle.

Il peut être employé notamment comme substitut familier de nous, par exemple dans les citations, qui rapportent les propos des personnes interviewées. On a été déçus d’apprendre la décision du gouvernement. On est tannés de vivre comme ça. On est allées voir un spectacle samedi soir.

Mais si on est employé comme pronom indéfini ou s’il remplace chacun, comme dans le cas d’un proverbe, il restera au masculin singulier. C’est peut-être ce qui explique qu’on a l’impression de voir une faute quand le participe passé est accordé. On s’est battu encore hier à Kaboul. On est venu livrer un colis en mon absence. On n’est jamais si bien servi que par soi-même.

On peut aussi être employé par modestie, à la place de je. On a été ravi d’apprendre la parution de ce livre. On est persuadée que c’était une bonne décision.

On peut également employer le nous de modestie. Ici aussi, l’accord de l’adjectif ou du participe passé se fait avec le vrai sujet de la phrase, donc au singulier, puisque le pronom désigne l’auteur du texte, tandis que le verbe est au pluriel.

Cela signifie donc qu’une journaliste ne fait pas de faute en écrivant Nous avions été invitée par la production, nous avons été surprise par sa réponse, nous sommes ravie de recevoir enfin ce disque.

Au masculin, on écrira par exemple Nous sommes convaincu qu’il mentait. Nous sommes sûr que lecteur sera d’accord avec notre analyse.