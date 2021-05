La Presse accueillera dix stagiaires cet été. Rafael Miró (à gauche), John Ngala, Dina Jehhar, Coralie Laplante, Karene Jean-Baptiste, Khaoula Chehbouni, Clara Gepner, Myriam Boulianne, Lila Dussault et Florence Morin-Martel. Ils seront encadrés par les journalistes, Marie Allard et Gabrielle Duchaine (à droite sur la photo).

La Presse renoue cette année avec sa tradition d'accueillir des stagiaires durant l'été. Au total, dix stagiaires viendront s’ajouter à notre équipe de journalistes. Ce groupe sera encadré par les journalistes Gabrielle Duchaine et Marie Allard.

La Presse



Diversité

Nous accueillerons tout d’abord quatre stagiaires du programme des Bourses de la diversité. Il s'agit des journalistes Myriam Boulianne, Dina Jehhar, John Ngala et de la photographe Karene-Isabelle Jean-Baptiste. Myriam Boulianne a été stagiaire au journal Le Soleil l'été dernier. Elle y œuvrait comme journaliste surnuméraire jusqu'à tout récemment. Dina Jehhar est bachelière en sciences politiques et étudiante à la maîtrise en journalisme international à l'Université Laval. John Ngala vient de terminer sa formation en journalisme à l'Université Concordia et écrit au journal étudiant The Link. Karene-Isabelle Jean-Baptiste est ingénieure industrielle et elle s'est convertie à la photo au cours des dernières années.

Journalisme de données

Clara Gepner et Khaoula Chehbouni ont pour leur part obtenu une bourse IVADO du programme « des données pour raconter ». Leur stage portera sur le journalisme de données. Clara a récemment étudié en journalisme visuel et en innovation numérique en journalisme à l'Université Concordia. Khaoula complète en ce moment une maîtrise en gestion et intelligence d'affaires à HEC Montréal.

Journalisme économique

Rafael Miró et Lila Dussault ont tous les deux obtenu une bourse du fonds CDPQ pour la relève journalistique. Le tiers du stage se déroulera dans la section Affaires. Rafael Miró étudie à l'Université McGill et termine un baccalauréat comportant une majeure en histoire, une mineure en littérature française et une mineure en économie. Il œuvre au journal étudiant Le Délit. Lila Dussault est étudiante en journalisme à l'UQAM. Elle a aussi été intervenante sociale à La Maison du père pendant plusieurs années avant de se tourner vers le journalisme.

Mitacs et Lizette-Gervais

Florence Morin-Martel a pour sa part obtenu une bourse MITACS qui offre du financement à long terme et une option de stage pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat. Après un baccalauréat en études littéraires et une maîtrise en littérature comparée, elle termine un DESS en journalisme à l'Université de Montréal.

Enfin, Pascaline David a obtenu la bourse Lizette-Gervais pour la relève en journalisme. Elle étudie à la maîtrise en communication publique, majeure en journalisme international à l'Université Laval.