Vol sur la côte ouest, sans filet

On est mardi soir et je suis en route vers la Rive-Sud pour apporter de la confiture et un plan de thym à un ami. Sinon ma vie est relax. Je prépare doucement un long weekend de vacances dans la péninsule du Niagara avec une copine, pour essayer un restaurant, goûter à du vin. Dès mon retour, je partirai sur la côte ouest américaine pour écrire sur les élections, faire le bilan des incendies dévastateurs en Californie, aller voir les manifestants de Portland qui sortent tous les soirs depuis le 26 mai, essayer de comprendre comment Seattle vit avec le déclin de Boeing et l’explosion d’Amazon depuis le début de la pandémie.