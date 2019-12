Nous souhaitons vous rappeler que le gouvernement fédéral a annoncé lors de son dernier budget, son intention d’octroyer le statut de donateur reconnu à des médias faisant partie d’une structure à but non lucratif comme La Presse. L’échéancier pour l’obtention de ce statut est prévu pour 2020. De plus, à la suite de son point de presse du 2 octobre dernier, le gouvernement provincial entend s’harmoniser aux mesures fiscales fédérales pour permettre de délivrer des reçus fiscaux pour dons. Veuillez donc noter que pour l’instant, les contributions à La Presse ne peuvent faire l’objet d’un reçu fiscal.