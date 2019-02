Isn't It Romantic: le deuxième mariage de Priyanka Chopra

C'est que Mme Chopra-Jonas campe un personnage secondaire, mais néanmoins dérangeant, dans le film Isn't It Romantic de Todd Strauss-Schulson. Son Isabella se marie lors d'une cérémonie somptueuse dans les Hamptons.

Mettant en vedette Rebel Wilson, le film raconte l'histoire de Natalie, une architecte célibataire et exploitée par son entourage qui vit dans un appartement miteux de New York, mais qui «tombe» un jour à l'intérieur d'une comédie romantique. Soudainement, tout est rose et fleuri. Les façades de magasin sont décorées de cupcakes et New York sent la lavande.

On devine que le film est farci de clichés, de scènes prévisibles et d'une morale à cinq sous. Mais comme il prend la comédie romantique à contrepied et se moque gentiment du genre, sans pour autant être sentencieux, l'ensemble fonctionne bien et on rit de bon coeur.

La Presse a pu en parler avec Priyanka Chopra, qui a autrefois défendu le personnage principal d'Alex Parrish dans la série Quantico, dont la première saison a été tournée à Montréal, à Sherbrooke et dans quelques autres endroits au Québec. «Oh! c'est mon ancien chez-moi!»

Quelles ont été vos premières réactions après avoir lu le scénario d'Isn't It Romantic?

Tous les clichés qui surviennent normalement dans une comédie romantique sont démolis et ça m'amuse beaucoup. Souvent, lorsqu'on regarde une comédie romantique, on se dit: «Oh! Ces choses-là n'arrivent jamais.» Alors qu'ici, ce sont les personnages du film qui le disent. Ce scénario m'est apparu très astucieux et clairvoyant.