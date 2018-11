Ioana Uricaru et Lemonade: un sentiment de précarité

Tourné à Montréal

Signe que le pays de l'Oncle Donald contrôle sévèrement ses frontières, le projet d'y tourner le film ne s'est pas concrétisé, plusieurs comédiens et techniciens n'ayant pas obtenu de permis de travail. On s'est alors tourné vers le Québec. Montréal, qui «joue» une ville américaine, est facilement reconnaissable, tout comme certains endroits de la Rive-Sud. La SODEC et Téléfilm ont participé au financement et le générique laisse voir que plusieurs artisans du septième art québécois ont travaillé sur ce long métrage.

«Le Canada a été une belle doublure, dit en rigolant la réalisatrice, venue présenter son film au FNC. Nous avons été très bien accueillis ici et nous avons reçu beaucoup d'appui.»

Lemonade est produit par Cristian Mungiu, cinéaste roumain récompensé de la Palme d'or à Cannes en 2007 avec son oeuvre 4 mois, 3 semaines, 2 jours. «Cristian est très important pour moi, dit la cinéaste. Nous avons étudié le cinéma ensemble et il a un immense talent. J'ai beaucoup appris à ses côtés.»

Lorsque nous lui soulignons que son film comporte quelques longs plans-séquences avec dialogues assortis, ce que nous avions déjà remarqué chez le cinéaste Radu Muntean, un de ses compatriotes, la cinéaste éclate de rire.

«C'est peut-être parce que nous, Roumains, adorons parler et écouter les gens. À la télévision roumaine, nous avons des talk-shows diffusés durant de longues heures. Moi, je vois mes longs plans-séquences comme un refus d'être manipulatrice. Je laisse les choses aller, sans essayer de dire au spectateur ce qu'il doit comprendre.»

Présenté en version originale avec sous-titres français et anglais, Lemonade (Limonade) prend l'affiche le 23 novembre.