Un nouveau Batman au cinéma en juin 2021

On ignore toujours quel acteur endossera bientôt la cape noire de Batman, mais on connaît déjà la date de sortie du prochain film.

Warner Bros. a annoncé mercredi la sortie du nouveau Batman, signé Matt Reeves (Let Me In, War for the Planet of the Apes) pour juin 2021.

Ben Affleck devait interpréter à nouveau le justicier chauve-souris après ses performances dans Justice League et Batman v Superman: Dawn of Justice, mais ce ne sera finalement pas lui.

Affleck, qui devait aussi, un temps, réaliser The Batman, a écrit sur Twitter qu'il était ravi de voir la vision du film de Reeves «prendre forme».

La Warner a également annoncé que le prochain opus de l'univers Suicide Squad, qui doit être écrit par James Gunn (Guardians of the Galaxy), sortira sur les écrans en 2021.

La suite du roman-culte de Stephen King The Shining, intitulée Doctor Sleep, sortira par ailleurs en novembre prochain. Ewan McGregor doit y jouer le rôle du petit Danny Torrance devenu adulte.

Enfin, The Witches de Robert Zemeckis (Back to the Future, Forrest Gump) prendra l'affiche en octobre 2020. Le roman de Roald Dahl avait déjà été adapté au cinéma par Nicolas Roeg en 1990, avec en vedette Anjelica Huston.