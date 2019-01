The Big Lebowski au Super Bowl?

La Presse

Le coeur des fans du film culte The Big Lebowski des frères Coen n'a fait qu'un bond jeudi lorsque Jeff Bridges, pour toujours le visage du «Dude», a publié sur son compte Twitter une petite vidéo où on le voit habillé avec la fameuse veste de Lebowski, faisant son entrée dans un bar, avec cette date et ce message: «2.3.19, Stay Tuned [Restez à l'écoute]».