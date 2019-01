Une bande-annonce pour Ma vie avec John F. Donovan

La bande-annonce du plus récent film de Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan, a été lancée aujourd'hui.

Le premier film anglophone du réalisateur de Juste la fin du monde prendra l'affiche le 13 mars en France sous la gouverne du distributeur Mars Films.

Visionnez la bande-annonce: https://www.youtube.com/watch?v=al1ppIyMpdE&feature=youtu. be

Aucune date de sortie n'est encore fixée au Québec, indique-t-on du côté de Films Séville, en charge de la sortie du film au Canada. Le cinéaste a mis en ligne ce message sur son compte Instagram:

«Mes amis, je suis si fier de partager avec vous la bande-annonce de ce film. Ce fût un processus complexe, une quête de longue haleine, portée par l'amour et la persévérance. J'ai appris davantage sur ce film que jamais auparavant. Je suis reconnaissant à Mars Films pour leur foi en moi, et en ce projet. Leur soutien depuis le premier jour fût indéfectible ; leur passion, inchangée, malgré l'attente. Ma vie avec John F. Donovansortira en France le 13 mars prochain. Malheureusement, je ne sais pas quand il sortira dans d'autres pays. Je ne suis pas en charge, d'ailleurs, ni ne l'ai, jamais été et ne le serai jamais, de décider quand il sortira. Tout comme je n'étais pas en charge de décider du moment où il conviendrait de révéler cette bande-annonce. Sachez que mon seul désir depuis le début de cette aventure a toujours été de tout partager avec vous. De ne rien vous cacher. Le moment est venu de laisser aller ce film, m'en départir. Il est à vous. Je souhaite qu'il vous trouve, et qu'il vous apporte une forme de joie et d'espoir.»

Lancé au festival de Toronto l'an dernier, The Death and Life of John F. Donovan, qui met en vedette une distribution imposante dont font notamment partie Kit Harington, Jacob Tremblay, Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates et plusieurs autres, a été la cible de critiques très sévères. Aucune entente avec un distributeur américain n'a d'ailleurs encore été conclue à ce jour.