Pierre Schoeller: quand le peuple devient politique

Après Versailles (2008) et L'exercice de l'État (2011), le réalisateur Pierre Schoeller poursuit sa réflexion sur l'histoire et le pouvoir avec Un peuple et son roi, un film ambitieux sur la Révolution française, filmé à la hauteur du peuple engagé dans les événements. Et avec lequel on peut certes faire des liens avec le mouvement des gilets jaunes.

La Révolution française a été souvent dépeinte au cinéma. Que vouliez-vous ajouter à sa compréhension et d'où vient votre intérêt pour cette époque?

Le film est dans la continuité de mes deux précédents longs métrages, Versailles, qui était déjà un clin d'oeil à l'Histoire, et L'exercice de l'État, qui était une méditation sous forme de thriller sur la responsabilité politique et le fait d'être impuissant en gouvernant. Je me suis aperçu qu'il y avait une question qui continuait de me laisser un peu dans un vertige, celle d'un peuple ayant un rôle politique. Et pourquoi, en France, on a l'impression que la politique et le peuple sont fâchés, irréconciliables. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un temps où ce n'était pas exactement comme ça, et c'est un peu les premières années de la Révolution française, où l'on voit une société se remettre totalement en cause, où les rôles de chacun sont redéfinis. C'est un moment de grandes espérances, de grande recherche, ce n'est pas que des têtes coupées ou des émeutes. Le fond même des événements était une certaine création d'humanité. Plus j'allais voir le matériel historique, plus je me disais: «Ça parle de nous.»

J'ai pris le parti de coller non pas au plus près de la reconstitution, mais de la restitution historique. J'allais amener le spectateur à faire un voyage, le déplacer dans ce temps-là, pour que ça éveille beaucoup de choses. Ç'a été un travail très intense et ambitieux, de tout le monde.

Un des aspects les plus nouveaux dans votre film est la présence des femmes dans la Révolution, qu'on a souvent résumée à la marche sur Versailles en octobre 1789. Dans Un peuple et son roi, elles sont là du début à la fin.

J'ai travaillé avec des historiens et ce n'est pas une déformation historique ou de perspective, ou un effet de point de vue. Ce n'est pas l'affirmation d'un discours féministe. C'est vrai qu'à partir du moment où on englobe le peuple dans le processus révolutionnaire, les femmes sont totalement là. Elles s'informent, s'intéressent, prennent parti, s'opposent entre elles. Elles investissent le moment révolutionnaire comme les hommes. Et cette marche des femmes est un épisode assez incroyable, un vrai tournant puisque cela a produit le retour du roi à Paris. Ce qui est très fort et qui a eu de vraies incidences sur la suite.

Qu'avez-vous appris de nouveau en faisant ce film?