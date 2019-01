Jason Reitman réalisera le prochain Ghostbusters

Associated Press Los Angeles

Jason Reitman, nommé à quatre reprises aux Oscars (Juno, Up in the Air), devrait mettre en scène le prochain film de la série Ghostbusters pour Sony Pictures. Le long métrage devrait paraître à l'été 2020.

Le fils Reitman a écrit mardi soir, sur Twitter, qu'il «avait enfin les clés de la voiture».

Ivan Reitman avait réalisé et produit le Ghostbusters original, sorti en 1984, et sa suite, parue en 1989.

Le studio dit que ce nouveau Ghostbusters va revenir à ses racines et sera le prochain chapitre de l'histoire originale. Sony a tenté de relancer l'histoire avec des chasseuses de fantômes en 2016, mais le film coûteux a déçu au box-office.

C'est Entertainment Weekly qui a d'abord annoncé la nouvelle. La production commencera cet été, mais on ignore qui sera de la distribution.