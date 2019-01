Prière de rapporter le scénario à Hugh Grant!

Dimanche, Hugh Grant a utilisé le réseau Twitter pour demander si, par hasard, quelqu'un connaissait l'individu qui est entré par effraction dans sa voiture et lui a dérobé des documents importants, notamment un scénario sur lequel figurent «plusieurs semaines de notes et d'idées».

L'acteur, vu l'année dernière dans Paddington 2 et dans la minisérie A Very English Scandal, n'a pas précisé la nature du projet, mais Entertainment Weekly rappelle qu'il est pressenti dans Toff Guys, un film de Guy Ritchie, ainsi que dans The Undoing, une série produite par HBO dans laquelle il aurait Nicole Kidman pour partenaire.

Aux dernières nouvelles, on ne savait toujours pas si l'appel avait été concluant. - Marc-André Lussier