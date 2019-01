Bohemian Rhapsody en version karaoké dans 750 salles

Twentieth Century Fox a annoncé mercredi que le film biographique sur Queen, qui a récemment triomphé aux Golden Globes, sera présenté en version karaoké vendredi dans plus de 750 salles en Amérique du Nord.

Le film inclut certaines des chansons les plus populaires du groupe, telles que We Will Rock You et We Are the Champions.

Le film passera également de 1000 salles à plus de 1300 vendredi. Le long métrage a récolté des recettes de plus de 734 millions dans le monde.

Bohemian Rhapsody a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique, dimanche. Rami Malek a remporté le prix du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury.

L'année dernière, une version karaoké de The Greatest Showman avait été lancée en salle.