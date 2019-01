Cinéma: 20 personnalités qui feront 2019, 1ère partie

Marc-André Lussier

La Presse braque aujourd'hui ses projecteurs sur 20 personnalités dont on parlera assurément au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Voici les 10 premières...

Agrandir Evelyne Brochu Photo Edouard Plante-Fréchette, Archives La Presse

EVELYNE BROCHU : En continuité Dans La femme de mon frère, premier long métrage de Monia Chokri à titre de cinéaste (date de sortie indéterminée), elle incarne une femme dont tout le monde tombe amoureux, mais qui vient quand même s'immiscer malgré elle dans la relation fusionnelle que son nouvel amour (Patrick Hivon) partage avec sa soeur (Anne-Élisabeth Bossé). Dans Ca$h Nexu$, nouveau film de François Delisle (Le météore, Chorus), Evelyne Brochu donne la réplique à Alexandre Castonguay et à François Papineau, dans une histoire où le retour d'un être « poqué » fait resurgir de vieux démons au sein d'une famille. À l'affiche le 22 mars.

Agrandir Monia Chokri Photo Martin Chamberland, Archives La Presse

MONIA CHOKRI : Place à la cinéaste D'évidence, l'actualité de la comédienne en 2019 sera d'abord liée à la sortie de La femme de mon frère, son premier long métrage à titre de cinéaste (voir Evelyne Brochu). On verra pourtant Monia Chokri dans pas moins de quatre autres films cette année. Dans Nous sommes Gold, d'Éric Morin (22 mars), elle incarne une femme qui retourne dans sa région natale 10 ans après la mort de ses parents. L'actrice est aussi de la distribution de Pauvre Georges !, de Claire Devers (lancé à Cinemania), d'On ment toujours à ceux qu'on aime, de Sandrine Dumas, ainsi que d'Avant qu'on explose (1er mars), premier long métrage de Rémi St-Michel.

Agrandir Christian Clavier Photo fournie par Wild Bunch

CHRISTIAN CLAVIER : Champion du box-office À son actif, l'acteur compte quelques-uns des plus grands succès du cinéma français. L'année 2019 marquera l'arrivée de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?, la suite du film qui, dans l'Hexagone, a attiré plus de 12 millions de spectateurs en 2014 (et plus de 175 000 au Québec). Cette fois, Claude et Marie Verneuil feront tout pour retenir les familles de leurs enfants, bien décidés à aller vivre à l'étranger (sortie le 15 mars). Christian Clavier prête aussi sa voix à Astérix, un personnage qu'il a incarné « en vrai » deux fois, dans le film d'animation Astérix - Le secret de la potion magique. À l'affiche le 15 février.

Agrandir Denis Côté PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

DENIS CÔTÉ : En quête d'un Ours D'un côté, il y a les films essais comme Carcasses, Bestiaire ou Ta peau si lisse. De l'autre, on trouve les films de fiction qui requièrent un peu plus de moyens, comme Curling, Vic + Flo ont vu un ours ou Boris sans Béatrice. Tous ces films de Denis Côté sont également appréciés des cinéphiles et circulent dans les festivals du monde entier. Répertoire des villes disparues (sortie prévue le 15 février), qui se situe dans la seconde catégorie, ne fait pas exception puisque le film a été invité à concourir au festival de Berlin, où il sera en lice pour l'Ours d'or, le prix le plus prestigieux de la Berlinale.

Agrandir Marion Cotillard PHOTO Alberto PIZZOLI, Archives Agence France-Presse

MARION COTILLARD : Au nom de l'amitié Après avoir enchaîné plusieurs films, aussi bien en France qu'ailleurs (Juste la fin du monde, Allied, Assassin's Creed, Rock'n Roll, Les fantômes d'Ismaël, Gueule d'ange), Marion Cotillard sera vue dans un seul long métrage cette année. Nous finirons ensemble reprend les mêmes personnages que Les petits mouchoirs, le film à succès de Guillaume Canet. C'est dire que neuf ans plus tard, la bande rapplique. Autour de l'actrice gravitent François Cluzet, Gilles Lellouche, Benoît Magimel, Laurent Lafitte, José Garcia et quelques autres. Ils sont toujours sous la direction de Guillaume Canet, que l'on verra également dans le thriller Mon garçon, de Christian Carion, et dans Doubles vies, un film d'Olivier Assayas dans lequel il est en vedette avec Juliette Binoche.

Agrandir Catherine Deneuve dans La dernière folie de Claire Darling, un film de Julie Bertuccelli Photo fournie par MK2 | Mile End

CATHERINE DENEUVE : Toujours au sommet Même si elle a maintenant franchi le cap des 75 ans, Catherine Deneuve reste l'une des actrices françaises les plus sollicitées du moment. On verra d'abord l'icône en mai dans La dernière folie de Claire Darling, une comédie dramatique dans laquelle elle donne la réplique à Chiara Mastroianni et Alice Taglioni. Catherine Deneuve sera aussi à l'affiche de L'adieu à la nuit, le nouveau film d'André Téchiné (l'un de ses cinéastes fétiches), où elle incarne une grand-mère impuissante face à la radicalisation de son petit-fils. En plus de Joyeux anniversaire, une comédie dramatique de Cédric Kahn, on attend aussi La vérité, le film que Hirokazu Kore-eda (Une affaire de famille) a tourné à Paris...

Agrandir Xavier Dolan Photo Evan Agostini, Archives Associated Press

XAVIER DOLAN : Deux films et un rôle Une autre « grosse » année s'annonce pour Xavier Dolan. D'abord, il y aura la sortie, enfin, de The Death and Life of John F. Donovan, son premier film en anglais. Lancé au festival de Toronto, où il a été très mal reçu, ce long métrage sortira en France au mois de mars, mais aucune date de sortie n'est encore fixée pour le Québec. Le réalisateur de Juste la fin du monde proposera aussi en 2019 Matthias et Maxime, son huitième long métrage, lequel, sait-on jamais, pourrait peut-être bien se retrouver au Festival de Cannes si les astres s'alignent bien. Et puis, Xavier Dolan a aussi un rôle dans It : Chapter Two (6 septembre), où il campe le rôle d'Adrian Mellon.

Agrandir Anne Dorval PHOTO LOÏC VENANCE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

ANNE DORVAL : Retrouvailles Outre le fait que la vedette de Mommy retrouvera Xavier Dolan dans Matthias et Maxime le temps d'un rôle de soutien, et qu'elle tient aussi un rôle dans La femme de mon frère, de Monia Chokri, Anne Dorval est la tête d'affiche de 14 jours, 12 nuits. Dans ce film que Jean-Philippe Duval a tourné au Viêtnam, Anne Dorval incarne une femme endeuillée qui, un an après avoir perdu sa fille dans un accident, repart sur les traces de cette dernière dans son pays d'origine. « Ce fut très formateur, d'autant que je joue un beau personnage. Nous avons pu rencontrer des gens magnifiques ! », a déclaré l'actrice au lendemain du tournage. La date de sortie n'est pas encore déterminée.

Agrandir Taron Egerton incarne Elton John dans Rocketman, un film de Dexter Fletcher Photo fournie par Paramount

TARON EGERTON : Dans la peau d'Elton John Même s'il a joué dans de grandes productions, parmi lesquelles Kingsman : The Secret Serviceet, plus récemment, Robin Hood, le nom de cet acteur ne circule pas encore sur toutes les lèvres. Cela pourrait bien changer en 2019. Taron Egerton a en effet été choisi pour incarner Elton John dans Rocketman, un film consacré à la vie du créateur de Your Song. Considérant le succès historique qu'a obtenu Bohemian Rhapsody l'an dernier, il y a tout lieu de prévoir un intérêt similaire. D'autant que la réalisation est assurée par Dexter Fletcher, celui-là même qui a pris le relais sur le plateau de Bohemian Rhapsody après le renvoi de Bryan Singer. À l'affiche le 17 mai.

Agrandir Étienne Galloy Photo André Pichette, Archives La Presse