Des souvenirs de Marilyn Monroe rapportent plus de 2,15 M$

Associated Press

Los Angeles

Une vente aux enchères d'objets liés à Marilyn Monroe a rapporté plus de 1,6 million de dollars américains (2,15 millions de dollars canadiens), dont 120 000 dollars américains (plus de 161 000 dollars canadiens) pour une version de tournée de la robe blanche emblématique portée par l'actrice dans la comédie The Seven Year Itch (Sept ans de réflexion).