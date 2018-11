The House that Jack Built en passage éclair sur grand écran

Von Trier montre d'ailleurs de nombreuses oeuvres picturales, et il insère aussi parfois dans son récit des extraits montrant Glenn Gould au piano. La pièce Fame, de David Bowie, revient aussi comme un leitmotiv.

Le personnage est ignoble, n'a aucune morale et est animé d'une haine intérieure pour tout ce qui touche le genre humain. D'aucuns feront l'amalgame entre le personnage et son créateur, mais il est évident que von Trier, pour tout provocateur qu'il soit, ne laisse aucune ambiguïté sur l'aspect répugnant d'un personnage dont on sait d'avance qu'il ne pourra échapper à son sort.

Ce film sera offert en vidéo sur demande (sur iTunes notamment) à compter du 14 décembre.

The House that Jack Built est présenté en version originale avec sous-titres français ce soir et demain au Cinéma du Parc à Montréal et au Cinéma Le Clap à Québec.