Quelle version de Girl sur Netflix?

Dès sa présentation au Festival de Cannes, dans la section Un certain regard, le film belge Girl , lauréat de la Caméra d'or (remise au meilleur premier long métrage, toutes sections confondues), a reçu un accueil enthousiaste, au point où Netflix en a immédiatement acquis les droits de diffusion pour plusieurs territoires, notamment les États-Unis et le Canada.

Une polémique a récemment été lancée en Belgique quand le journal De Morgen a révélé que Netflix aurait exigé que le film de Lukas Dhont soit amputé des scènes où la jeune protagoniste, une fille de 15 ans née dans un corps de garçon, apparaît nue.

«On doit plier parce qu'on a signé un contrat, a expliqué le producteur Dirk Impens au micro de la RTBF. Il n'y a pas d'autre moyen que de plier. [...] C'est mieux de le faire nous-même et de trouver un compromis avec Netflix. En faisant ça, on essaie de garder au maximum le coeur et l'esprit du film.»

Selon The Hollywood Reporter, il semble que les négociations qui ont suivi ont porté leurs fruits, car on indique maintenant que le film sera présenté dans sa forme originale, même sur la plateforme.

Représentant la Belgique dans la course à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, Girl est aussi en lice aux Prix du cinéma européen, notamment dans les catégories du meilleur film et du meilleur acteur (Victor Polster).

Girl devrait en principe être diffusé sur Netflix au mois de janvier.