Un Québécois dans Fantastic Beasts

C'est en effet l'heureux parcours de Bart Soroczynski, qui interprète le personnage du policier sorcier Stebbins dans Les animaux fantastiques: les crimes de Grindelwald (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), de David Yates et J. K. Rowling.

Bart Soroczynski est arrivé à Montréal vers l'âge de 3 ans, en compagnie de sa famille d'artistes de cirque. Son père Krzysztof a travaillé avec le Cirque du Soleil et le Cirque Éloize et a cofondé l'École de Cirque de Verdun, dont le jeune Bart a fait partie pendant toute son enfance et son adolescence.

Il a fait l'École nationale de cirque de Montréal, puis a fait la tournée du spectacle Nomade, du Cirque Éloize, pendant cinq ans. Il a aussi eu la piqûre du jeu, ce qui l'a mené sur les planches, notamment au Royaume-Uni et en France, et à faire du cinéma, notamment dans Son of a Fool, du Suisse Michael Finger.

Les crimes de Grindelwald est le deuxième chapitre des Animaux fantastiques, série de films dérivée de l'univers de Harry Potter, mais dont l'intrigue se déroule quelques décennies avant celles décrites dans les célèbres romans de l'écrivaine britannique.

Eddie Redmayne y tient le rôle de Norbert Dragonneau, un spécialiste des créatures magiques. Dans ce deuxième volet, il aidera son ancien professeur, un certain Albus Dumbledore (Jude Law), à mettre fin à un plan de son ennemi, Gellert Grindelwald (Johnny Depp).

Bart Soroczynski tient quant à lui ce qu'il décrit comme «un petit rôle»: celui de Stebbins, un policier qui a fréquenté l'école de Poudlard et qui travaille pour le ministère de la Magie. Il a pour mission d'espionner le personnage principal tout au long du film.

Les animaux fantastiques: les crimes de Grindelwald prendra l'affiche vendredi.