Bohemian Rhapsody, une production parsemée d'embûches

Un premier réalisateur

En 2014, la maison de production GK Films annonce que le cinéaste britannique Dexter Fletcher (qui tourne actuellement un film sur Elton John) est le réalisateur derrière le projet. Brian May dit que l'acteur Ben Whishaw (The Hour, James Bond) incarnera Freddie Mercury. Un an plus tard, il y a encore des divergences artistiques au sein de l'équipe. Fletcher ne s'entend pas avec le producteur Graham King et il claque la porte à son tour.

Bryan Singer à la rescousse

En novembre 2016, les studios 20th Century Fox et New Regency investissement dans le film et on annonce même le début du tournage pour 2017. Le réalisateur américain Bryan Singer (The Usual Suspects, X-Men) est appelé à la rescousse. Finalement, c'est l'acteur américain d'origine égyptienne Rami Malek, révélé dans la série Mr. Robot, qui aura la tâche difficile de personnifier Mercury à l'écran.