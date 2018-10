Plus ou trop de tournages à Montréal?

«Le Vieux n'est plus ce qu'il était, souligne par ailleurs Mario Lafrance, de la Société de développement commercial du Vieux-Montréal. Il y a entre 500 et 600 commerçants. Il y a 7500 résidants et 40 000 travailleurs. Et le tourisme a beaucoup augmenté. Il faut s'adapter à cette nouvelle réalité.»

La demande dépasse-t-elle déjà l'offre?

On compte aujourd'hui deux studios de grande envergure à Montréal. Les studios Mels et MTL Grandé, qui a ouvert en 2017. Or, ils «sont pas mal pleins», souligne Chanelle Routhier du BCTQ.

Environ 85 % des tournages réalisés au Québec se font dans le grand Montréal. Le BCTQ voudrait mieux répartir les tournages dans la province. De nouveaux bureaux régionaux ont par ailleurs ouvert récemment à Longueuil, dans Chaudière-Appalaches et dans les Cantons-de-l'Est. «Il y a tellement à offrir, dit Mme Routhier. On cherche à obtenir des crédits d'impôt régionaux.»

Actuellement, il faut que la boîte de production soit située dans la région choisie pour qu'il y ait un avantage fiscal. Ainsi, tourner à l'extérieur de Montréal est coûteux, car les équipes proviennent du 514.

Des moratoires sur les tournages

Aux tournages étrangers s'ajoutent ceux des séries et des films québécois. Dans certains quartiers de Montréal, dont le Mile End, des résidants et des commerçants n'en peuvent plus.

En 2016, un nombre trop élevé de plaintes a forcé le Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal (BCTM) à interdire les tournages dans un certain quadrilatère.

Le Mile End fait toujours «l'objet d'un moratoire», confirme Thomas Ramoisy, directeur Cinéma, festivals et événements à la Ville de Montréal.

«L'un des problèmes est que c'est souvent à la dernière minute, note Jimmy Zoubris de l'Association des gens d'affaires du Mile End. On prend beaucoup d'espace pour trop de temps. La rue est fermée deux jours, mais on n'y tourne que six heures. Chaque fois qu'on appelle la Ville ou le Bureau du cinéma, il n'y a personne pour régler cela et venir sur place», déplore-t-il.

Dans le cas des séries québécoises, les tournages se confirment souvent à la dernière minute, car les épisodes ne sont pas toujours écrits d'avance. Résultat: les équipes de tournage retournent plusieurs fois à un même endroit au lieu de s'y installer pour un moment.

À la SDC du Vieux-Montréal, Mario Lafrance comprend que les tournages cinématographiques sont un outil de développement économique. «Or, cela va devoir être géré avec un niveau d'efficacité amélioré.»