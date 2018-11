Nos six choix pour les Rencontres internationales du documentaire

Une scène du documentaire Of Fathers and Sons, de Talal Derki

Of Fathers and Sons

On sait peu de choses de ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie, pays ravagé par la guerre civile. D'origine syrienne, Talal Derki est retourné dans le nord de son pays où, durant de longs mois, il a filmé le quotidien d'une famille proche d'al-Qaïda en se faisant passer pour un journaliste sympathique aux causes islamistes. Sans prendre parti, il a filmé la vie d'Abu Osama, père aimant et spécialiste des voitures piégées, pour reprendre la description du film au festival Visions du réel (Suisse). En compétition internationale des longs métrages.

Vendredi 9 novembre, à 20 h 30 (Quartier latin)

Dimanche 11 novembre, à 21 h (Cinéma du Musée)

Exarcheia, le chant des oiseaux

La question des migrants est un sujet de prédilection pour les documentaristes, et plusieurs films qui abordent la question sont aux RIDM. Parmi ceux-ci, on retiendra Exarcheia, le chant des oiseaux de la Montréalaise Nadine Gomez. Dans son nouveau film, elle s'attarde dans les rues d'Exercheia, quartier d'Athènes sis au nord-est de l'Acropole, reconnu pour être le foyer du soulèvement contre la dictature des colonels en 1973 et des émeutes de 2008. Or, depuis quelques années, c'est aussi un lieu de refuge et de soutien aux migrants. Au fil d'une nuit, la cinéaste recueille les commentaires des habitants qu'elle croise.

Mardi 13 novembre, à 20 h 30 (Cinéma du Parc)

Dimanche 18 novembre, à 13 h (Cinémathèque québécoise)