Un film sur Robbie Robertson et The Band pour ouvrir le TIFF

Le Festival international du film de Toronto (TIFF) s'ouvrira cette année avec un long métrage documentaire sur la légende canadienne du rock Robbie Robertson et sur la création de The Band.

Les organisateurs du festival ont annoncé que Once Were Brothers : Robbie Robertson and The Band sera présenté en première mondiale lors de la soirée d'ouverture au Roy Thomson Hall, le 5 septembre.

Ce sera la première fois que le TIFF lancera ses festivités avec un documentaire canadien, et la deuxième année consécutive où il propose en ouverture un film destiné à une plateforme d'écoute en continu.

Once Were Brothers est un film original du service Crave et sera lancé sur la plateforme de Bell Média plus tard cette année.

L'année dernière, le TIFF avait présenté en ouverture le drame historique de Netflix Outlaw King.

Produit par une équipe composée de Martin Scorsese, Brian Grazer et Ron Howard, Once Were Brothers est décrit comme une histoire profondément personnelle sur la façon dont Robbie Robertson a surmonté l'adversité et fondé son groupe phare des années 1970.

De nombreux amis et collaborateurs de Robbie Robertson apparaissent dans le film, notamment Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison, Martin Scorsese, Peter Gabriel, David Geffen et Ronnie Hawkins.

Le 44e Festival international du film de Toronto se tiendra du 5 au 15 septembre.