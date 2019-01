Sundance présentera un documentaire-choc sur Michael Jackson

Associated Press Los Angeles

L'organisation de l'événement a annoncé mercredi l'ajout de Leaving Neverland à sa programmation 2019. The Brink, un documentaire sur Steve Bannon, ancien conseiller du président américain, y figurera aussi.

Une description de Leaving Neverland indique qu'il raconte l'histoire de deux hommes, maintenant âgés d'une trentaine d'années, qui avaient noué des relations avec Michael Jackson à l'âge de 7 et 10 ans, alors que l'artiste était au sommet de sa gloire. Les noms des accusateurs décrits dans le documentaire n'ont pas été dévoilés. Le chanteur de Thriller a été acquitté d'accusations d'attouchements sexuels en 2005.

Le film est produit et réalisé par Dan Reed, lauréat d'un prix de la British Academy of Film and Television Arts.

Le Festival du film de Sundance débutera le 24 janvier et se poursuivra jusqu'au 4 février.