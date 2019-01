Des pointures à la Berlinale

Aux 16 longs métrages déjà en lice pour l'Ours d'or, dont Répertoire des villes disparues de Denis Côté, s'ajoute le plus récent film de Zhang Yimou, One Second.

Rappelons que les plus récentes offrandes de François Ozon, Fatih Akin, Isabel Coixet, Agnieszka Holland, entre autres, figurent au programme.

L'adieu à la nuit, film d'André Téchiné dont la tête d'affiche est Catherine Deneuve, sera présenté en primeur mondiale hors compétition. Vice, d'Adam McKay, sera aussi présenté là-bas hors concours.

La 69e Berlinale, qui s'ouvrira avec The Kindness of Strangers, de Lone Scherfig, se tiendra du 7 au 17 février.