The Trial of the Chicago 7

Aaron Sorkin : comme un écho trop fort

Un gouvernement misant sur la loi et l’ordre. Des protestataires pacifiques chargés violemment par les forces policières. Un système de justice gangrené par le racisme systémique. Quand Aaron Sorkin a commencé le tournage de The Trial of the Chicago 7, qui relate des évènements survenus en 1968, il n’aurait jamais pu imaginer à quel point l’effet de miroir avec notre époque serait saisissant. Et inquiétant. Le célèbre scénariste, qui signe son deuxième long métrage à titre de cinéaste, s’est confié à La Presse.