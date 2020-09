The One and Only Ivan : l’histoire touchante d’un gorille nommé Ivan

La destinée du gorille Ivan touchera un public encore plus large, grâce au lancement du film The One and Only Ivan, basé sur le roman de Katherine Applegate. Le primate solitaire emprisonné pendant 27 ans dans une cellule de béton, dans un centre commercial de Tacoma, dans l’État de Washington, a bouleversé et inspiré l’auteure américaine. Son livre pour enfants, qui a remporté la Médaille Newbery, en 2013, continue d’émouvoir et de faire réfléchir au sort des animaux sauvages en captivité. Le film veut en faire autant.