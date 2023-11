Alors que Poppy et Branch forment un couple, celle-ci apprend que son amoureux faisait partie avec ses quatre frères des BroZone, un groupe de musique en vogue. Celui-ci s’est séparé, la famille aussi, et Branch n’a plus revu ses frères. Pour sauver l’un des leurs, la fratrie devra se réunir.

Tel un groupe de musique qui s’accroche à son succès sans réelle proposition nouvelle, les Trolls reviennent dans un troisième chapitre réalisé par Walt Dohrn et construit sur le même moule que les précédents : un scénario faiblard sans réels rebondissements appuyé d’un humour léger, d’une animation psychédélique aux couleurs acidulées, et surtout, d’une succession de joyeuses chansons pop qui transcendent les générations. Aux chansons originales s’ajoutent des pièces comme Stayin’ Alive des Bee Gees, Island of the Sun de Weezer, Good as Hell de Lizzo, You Got It (The Right Stuff) de New Kids on the Block et Everybody (Backstreet’s Back) des Backstreet Boys.

Bien que Justin Timberlake ait été impliqué dès le premier film comme producteur musical délégué, c’est dans le deuxième opus que l’aspect musical de cette franchise de DreamWorks Animation s’est affirmé. Cette fois, il a réunifié son défunt groupe, *NSYNC, populaire auprès des adolescentes dans les années 1990. Pour la première fois en 20 ans, le quintette a lancé une nouvelle chanson : Better Place, composée spécialement pour Trolls Band Together.

Après avoir connu le succès, les membres de BroZone : Branch (Justin Timberlake), John Dory (Eric André), Floyd (Troye Sivan), Spruce (Daveed Diggs) et Clay (Kid Cudi) se sont séparés. Branch n’en a plus jamais parlé, même pas à Poppy (Anna Kendrick, Sarah-Jeanne Labrosse dans la version québécoise) qui, par ailleurs, se découvrira aussi une sœur. Les frères reprennent contact alors que Floyd est retenu prisonnier par Velvet (Amy Schumer) et Veener (Andrew Rannells), des vedettes sans talent qui siphonnent celui de Floyd. Pour briser la bouteille en verre de diamant dans laquelle il est tenu captif, les frères doivent atteindre l’harmonie familiale parfaite. Or, morale doucereuse oblige, ils réaliseront que l’important, c’est de faire de son mieux. La perfection n’est-elle pas surfaite ?

IMAGE FOURNIE PAR DREAMWORKS ANIMATION Velvet (Amy Schumer) et Veneer (Andrew Rannells), des méchants à la bouille sympathique

Si le film lui-même a des défauts, il a le mérite d’offrir aux enfants ce qu’ils veulent : des créatures mignonnes, des méchants qui n’en ont pas trop l’air, des blagues faciles à comprendre, le retour de Little Diamond et des interludes musicaux dansants. Nul besoin d’avoir visionné les deux précédents opus pour s’y retrouver, même si le film débute avec le mariage de Bridget (amusant clin d’œil à la robe en ballons de Bjork ici !) et du roi Gristle, méchants Bergens réhabilités.

Habile mélange de dessins inspirés des années 1970 et de 3D texturé, l’animation est réussie, mais le rythme est si rapide qu’on en est étourdi. Néanmoins, il faut avoir laissé sa joie de vivre au placard pour lancer des tomates à ces sympathiques créatures hirsutes qui n’aspirent qu’au bonheur et aux câlins, choses dont le monde a terriblement besoin.

En salle